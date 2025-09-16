Débuts compliqués pour les jeunes de l'USG en Youth Cup, giflés par le PSV Eindhoven

Pour les jeunes de l'Union Saint-Gilloise aussi, ce sera une grande première cette saison avec une campagne en Youth Cup. Mais le premier match des U19 unionistes s'est assez mal passé.

Qui dit participation à la Ligue des Champions pour l'équipe A, dit participation à la Youth Cup pour les U19. Quelques heures avant leurs aînés, les jeunes de l'Union Saint-Gilloise découvraient donc le plus haut niveau européen et défiaient eux aussi le PSV Eindhoven.

Et il reste à espérer que le résultat des U19 unionistes ne préfigurera pas de celui de l'équipe A. En effet, l'USG a lourdement perdu son match de Youth Cup face au PSV U19 (6-2). Un match qui a très rapidement basculé en faveur des Néerlandais.

Lire aussi… Quel solo d'Anouar Ait El Hadj ! Direct commenté

Après 10 minutes seulement, le PSV Eindhoven menait en effet 3-0. Verhulst ouvrait le score après moins d'une minute, avant d'inscrire un doublé trois minutes plus tard. Le troisième but du PSV a été inscrit par un Belge :  Nicolas Verkooijen, international belge U19 et qui joue actuellement en D2 néerlandaise avec le Jong PSV. 

L'USG a toutefois eu un sursaut d'orgueil : El Marini et Lidler faisaient 3-1, puis 3-2. Mais le PSV profitait d'une bourde de Kavlashvili, portier des U19 unionistes, pour reprendre le large dans la foulée. En seconde période, Sami Bouhoudane inscrira deux buts de plus pour porter le score à 6-2.

Les jeunes de l'USG arrivaient en Youth Cup entourés de doutes, le champion de Belgique n'étant pas réputé pour sa formation ou les résultats de ses équipes d'âges. La première journée de compétition confirme que ce ne sera pas facile. 

