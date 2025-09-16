La RAAL snobée dans le nord du pays, c'est déjà terminé : "Le meilleur match de Pro League cette saison"

La RAAL snobée dans le nord du pays, c'est déjà terminé : "Le meilleur match de Pro League cette saison"
Photo: © photonews
En début de saison, la RAAL La Louvière était presque considérée comme un oiseau pour le chat dans le nord du pays. Mais cette victoire contre Bruges a mis tout le monde d'accord : les Loups ne sont pas venus pour faire de la figuration, ni pour jouer les ascenseurs.

Avec la réception du Standard et un déplacement à La Gantoise pour commencer la saison, le calendrier n'avait pas vraiment gâté La Louvière. Après ces deux rencontres, plusieurs analystes, dans le nord du pays, avaient considéré les Loups comme un oiseau pour le chat, presque déjà condamnés. Après une victoire contre Charleroi et un partage face à l'Union, les hommes de Frédéric Taquin viennent de s'offrir le Club de Bruges.

"C'était vraiment mauvais en début de saison. Le pire match était à Gand, où ils n'ont fait qu'attendre leur adversaire. Désormais, ils prennent beaucoup plus d'initiatives et il ne leur manque que l'efficacité devant le but", a déclaré, séduit, Franky Van der Elst à Sporza.

La RAAL s'est déjà adaptée à la D1A

Hein Vanhaezebrouck se rappelle également du match difficile de la RAAL contre son ancien club. Les Loups avaient tenu le point du partage avant de céder à la 87e minute, mais n'avaient pas montré grand-chose offensivement. "La Louvière ne pensait pas avoir sa place en première division. Ils se contentaient de chasser chaque ballon. Cette période est déjà totalement révolue", a déclaré, tout aussi séduit, l'ancien T1 des Buffalos.

Selon Vanhaezebrouck, le promu a grandement progressé ces dernières semaines. "Cette première période contre Bruges est leur meilleure de la saison, et cette rencontre était l'une des meilleures depuis la reprise du championnat. Le jeu de La Louvière était fantastique, avec une énergie débordante et une technique maîtrisée. Owen Maes est un phénomène, il travaille incroyablement dur et a failli inscrire un but fantastique."

Le jeune Afriyie me fait penser à Emile Mpenza"

Après la rencontre, Hans Vanaken a critiqué le jeu "de contre-attaques" des Loups. "C'est absolument faux. La Louvière a parfois dominé dans le camp de Bruges, avec le jeune Afriyie en pointe. Ce gamin est rapide comme l'éclair. Son style me fait penser à Emile Mpenza, il peut vraiment se montrer très dangereux."

Hein Vanhaezebrouck admet qu'il ne croyait pas au maintien de La Louvière en début de saison. Il a désormais totalement changé d'avis. "Maintenant qu'ils sont là, je ne les imagine pas baisser de régime. Ils font preuve de courage, d'énergie et de qualité. Ce n'est plus du tout l'équipe qui se contentait de défendre", a-t-il conclu.

RAAL La Louvière

