Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions
La Louvière transforme peu à peu l'Easi Arena en une véritable forteresse. Après avoir tenu l'Union en échec (0-0), les Louviérois ont résisté au Club de Bruges et l'ont emporté 1-0 grâce à un but de Faye.

Sans les blessés Seys et Vermant, et privé également de Tzolis et Onyedika au coup d’envoi, Nicky Hayen alignait son équipe sur le terrain de La Louvière pour ouvrir un calendrier chargé, avec presque deux matchs par semaine. Un choix qu’il allait rapidement regretter.

Dès les premières minutes, le vice-champion de Belgique peinait à imposer son rythme sur le terrain synthétique des Loups. Afriyie sonnait la première alerte avec une superbe bicyclette qui passait de peu au-dessus, avant de contraindre le gardien Jackers à une belle parade du pied quelques instants plus tard.

Mais sur le corner suivant, Jackers se trouait. Le gardien, préféré à Mignolet, passait sous la balle, offrant à Faye l’opportunité de couper librement au second poteau et d’inscrire l’unique but de la rencontre. Après sa bourde contre Gand, Jackers commettait à nouveau une erreur coûteuse.

Jackers se troue, la RAAL résiste et bat le Club de Bruges

Le Club de Bruges peinait à se montrer dangereux, à l’exception d’un faible tir de Stankovic et d’une frappe lointaine de Sabbe. Afriyie et Maës manquaient encore de peu de doubler la mise avant la mi-temps.

Hayen procédait alors à un triple changement : Ordonez, Onyedika et Tzolis entraient en jeu, mais malgré la pression des Blauw & Zwart, les occasions se faisaient rares. Tzolis manquait même un penalty en fin de match, envoyant sa tentative dans les nuages. C’était la troisième fois que l’arbitre Bert Put désignait le point de penalty pour Bruges, les deux premières ayant été annulées après intervention du VAR.

La Louvière gérait ensuite son avantage, moins dangereuse offensivement mais solide derrière. Bruges tentait en vain de percer le verrou autour de Peano. La Louvière signe ainsi la grande surprise de la journée et inflige une répétition générale dramatique aux Brugeois avant leur match de Ligue des Champions contre Monaco. Comme on dit dans le football… une mauvaise répétition peut parfois annoncer une bonne première. Pour la RAAL, il s'agit d'un magnifique résultat après le partage contre l'Union peu avant la trêve.

