Vincent Kompany ne se cache pas avant d'entrer en lice en Ligue des Champions

Le Bayern Munich débute sa saison de Champions League ce mercredi face à Chelsea. Et Vincent Kompany n'a qu'un objectif : la victoire finale.

Après le titre de champion d'Allemagne, Vincent Kompany n'a pas le choix : s'il veut faire "mieux", il va falloir aller chercher la Coupe aux grandes oreilles.

Si son président d'honneur, Uli Hoeness, a relativisé les attentes, Lothar Matthäus, légende du club, a clairement dit que le Bayern faisait partie des grands favoris.



Une position que partage totalement Kompany. "La mission immédiate, c'est le match contre Chelsea, mais le rêve reste le même : gagner la Ligue des Champions. Il n'y a pas d'autre objectif", affirme l'entraîneur belge en conférence de presse.

Pour cela, le Bayern veut réussir une bonne phase de ligue. "Nous avons un parcours difficile avec Chelsea, Arsenal, le PSG. Mais nous voulons faire partie du top 8. Avec 6 victoires, tu es qualifié", pointe Kompany, qui va également recevoir le FC Bruges (22 octobre) et l'USG (21 janvier) durant cette campagne.

Harry Kane, également présent en conférence de presse, partage les ambitions de son entraîneur. "Un club comme le Bayern a toujours pour objectif de remporter chaque compétition", pointe l'attaquant anglais. "Nous ne sommes pas des outsiders. A domicile, nous pouvons battre n'importe qui".