Des changements à prévoir pour Charleroi à Genk ? La réponse de Rik De Mil

Charleroi se déplace à Genk ce soir, en match d'alignement. Rik De Mil a préfacé la rencontre en conférence de presse.

Pendant que l'Europe entière continuera à avoir les yeux rivés sur la Ligue des Champions, le championnat belge nous offre un petit Genk - Charleroi ce soir. La rencontre avait été programmée au mois d'août, mais le Racing avait alors un barrage européen à disputer.

Charleroi aborde ainsi la rencontre en meilleure posture : le Sporting reste sur ses deux premières victoires de la saison, face à Dender et au Cercle de Bruges. "La dynamique doit nous donner de la confiance. C’est évidemment très bien d’avoir gagné au Cercle par rapport à ça. On doit aborder ce match avec confiance et humilité", explique Rik De Mil, cité par SudInfo.

Jamais deux sans trois ?

La victoire en Venise du Nord est une bonne base, mais il faudra encore montrer plus dans le Limbourg : "Si on veut prendre des points à Genk, tout doit être parfait. Lors de nos deux derniers matches, on n’était pas assez dominant pendant 90 minutes. On doit être plus efficace aussi. Nos 25 premières minutes au Cercle sont bonnes, mais on doit marquer au moins deux buts".

Le Sporting fait face à trois matchs en une semaine. De Mil doit donc gérer son noyau : "Je n’aime pas la rotation pour la rotation. Je vais aligner la meilleure équipe possible ce mercredi tout en sachant qu’il y a trois matches à gérer cette semaine".

Sans trop se dévoiler, l'entraîneur des Zèbres pourrait donc tout de même aligner des nouvelles têtes : " Il y a forcément de la fatigue dans le noyau deux jours après le match, c’est normal. Il faudra voir comment elle évolue. On aura besoin de tout le noyau cette semaine. Je dois montrer à mon groupe que c’est le moment pour chacun de se montrer aussi".