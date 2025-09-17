"Ils ont offert plus que le grand Bayern, c'est pénible" : Vincent Kompany sonne l'alerte et répond à la presse anglaise

Le Bayern Munich entamera sa campagne de Ligue des Champions face à Chelsea, ce mercredi soir. En conférence de presse, Vincent Kompany a répondu à la presse anglaise, qui sous-estime régulièrement le championnat allemand.

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Vincent Kompany a été interrogé sur l’attitude des médias anglais vis-à-vis de la Bundesliga. Bon nombre d'entre eux sous-estiment le championnat allemand, estimant que le Bayern le remporte presque chaque année faute de concurrence. "Mais combien de joueurs ont-ils achetés à la Bundesliga ? Combien d’argent ont-ils dépensé pour des joueurs de Bundesliga ?", a-t-il lancé.

Le Belge a comparé la perception des championnats selon les pays. "Je viens de Belgique, un petit pays. Là-bas, les gens s’intéressent toujours aux grands championnats et respectent chaque compétition. En Allemagne, on accorde beaucoup d’attention à la Bundesliga ; en Angleterre, toute l’attention est portée sur la Premier League."

Tottenham et Newcastle plus puissants que le grand Bayern

Kompany a surtout insisté sur les disparités financières. "Les clubs de Premier League sont devenus bien trop solides financièrement pour le reste de l’Europe. Les grands clubs italiens, français (à l’exception du PSG) et allemands ne peuvent plus rivaliser. Cet été, le Bayern a même vu Tottenham et Newcastle s’emparer de deux cibles que nous convoitions. Financièrement, ils pouvaient offrir plus que le grand Bayern. C’est pénible."

Vincent Kompany s’inquiète de l’évolution du football européen. "Il existe manifestement une énorme disparité financière entre la Premier League et les autres championnats. Nous devons réfléchir à la manière de la combler. Le talent est bien là, mais les ressources sont beaucoup trop inégalement réparties."

Mais le coach du Bayern recentre le débat sur l’essentiel. Il veut gagner cette rencontre, et réaliser un grand parcours sur la scène européenne.  "Ce n’est pas une question de Bundesliga contre Premier League pour l’instant. C’est Bayern contre Chelsea. C’est notre priorité, et nous devons être prêts", a-t-il conclu.

Suis Bayern Munich - Chelsea en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Bayern Munich
Vincent Kompany

Champions League

 Journée 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao - Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid - Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica - FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18:45 Pafos FC Pafos FC
Slavia Prague Slavia Prague 18:45 Bodo Glimt Bodo Glimt
Bayern Munich Bayern Munich 21:00 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 21:00 Inter Inter
Liverpool Liverpool 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 21:00 Atalanta Atalanta
FC Bruges FC Bruges 18/09 Monaco Monaco
FC Copenhague FC Copenhague 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Portugal Sporting Portugal 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 18/09 FC Barcelone FC Barcelone
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli
