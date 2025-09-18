🎥 Diego Simeone perd ses nerfs face aux fans de Liverpool et se fait expulser

Depuis quinze saisons sur le banc de l'Atlético Madrid, Diego Simeone n'a rien perdu de sa passion. Mercredi soir, cette fougue a provoqué un incident.

Après le but victorieux de Virgil van Dijk dans le temps additionnel, Diego Simeone s’est embrouillé avec des supporters de Liverpool et a été renvoyé aux vestiaires avant le coup de sifflet final. Liverpool avait vite pris l’avantage 2-0, mais l’Atlético était revenu et tenait le nul jusqu’au temps additionnel. Puis Van Dijk a fait vibrer Anfield et Simeone a craqué.

L’entraîneur s’est tourné vers les supporters situés derrière son banc, qu’il accuse de l’avoir insulté pendant toute la rencontre. "Ils t’insultent durant toute une rencontre dans ton dos et tu ne peux pas répondre parce que tu es l’entraîneur", a expliqué Simeone après coup. "Au bout d’un moment, tu en as assez."

Simeone a reconnu son erreur, tout en cherchant à l’expliquer. "Ma réaction face à ces insultes et gestes n’est pas défendable, mais vous ne savez pas ce que c’est que d’encaisser 90 minutes d’insultes non-stop. Je suis aussi un être humain."

Le coach argentin a comparé cette situation à d’autres formes de comportements inacceptables dans les stades. "De la même manière qu’on lutte contre le racisme, on devrait lutter contre ce genre d’insultes. C’est difficile à vivre. Il doit y avoir des limites."

L’UEFA devrait probablement sanctionner Simeone, mais l’entraîneur espère que les supporters seront aussi visés. "L’arbitre m’a dit qu’il me comprenait. Mais j’espère que Liverpool fera mieux à l’avenir et qu’il y aura des conséquences quand ils découvriront qui en est responsable."