🎥 Il n'en croyait pas ses yeux : le penalty litigieux concédé...et arrêté par Mignolet avant sa sortie sur blessure

Photo: © photonews

Le Club de Bruges joue en ce moment contre l'AS Monaco. Le début de match a été très agité, en particulier pour Simon Mignolet.

Après avoir été relégué sur le banc par Nordin Jackers pour les matchs de championnat, Simon Mignolet retrouvait le but du Club de Bruges qu'il avait laissé sur une démonstration contre les Glasgow Rangers lors des barrages.

Il n'a fallu que sept minutes pour assister au premier tournant de la rencontre face à l'ASM : suite à une récupération haute, les visiteurs se projetaient rapidement pour se présenter face au dernier rempart brugeois.

Mis sur orbite en profondeur, Mika Biereth s'est écroulé après le contact avec Mignolet. L'arbitre n'a pas hésité, désignant le point de penalty, à la consternation générale.

Un cas d'école

Les ralentis apportaient un peu plus d'éclaircissements : Biereth touche le ballon en premier, Mignolet le dévie aussi, tout en destabiliasant l'attaquant autrichien en pleine course. Le VAR a considéré que l'action se situait dans la zone grise et n'a pas appelé l'arbitre à revoir la phase.

Survolté, Simon Mignolet s'est racheté en arrêtant le penalty, avant d'écoper d'un carton jaune pour avoir été narguer l'arbitre dans la foulée. L'adrénaline redescendue, l'ancien Diable Rouge a ensuite demandé son changement pour une blessure aux adducteurs. Oui, tout cela lors du premier quart d'heure.

