Parti pour rester ? Changement de programme pour Mario Stroeykens, Yari Verschaeren traité différemment

Mario Stroeykens rentre dans sa dernière année de contrat avec Anderlecht. Mais il pourrait malgré tout prolonger l'aventure.

Les discussions autour de Mario Stroeykens auront agité tout l'été, pour finalement voir le joueur rester à Anderlecht. Cité jusqu'au dernier moment dans le championnat turc, Super Mario doit désormais oublier ces derniers mois mouvementés et se ressaisir sur le terrain.

Pour passer à autre chose en toute sérénité, Stroeykens pourrait...prolonger son contrat. Het Laatste Nieuws rapporte que la direction mauve a rencontré son entourage mercredi pour faire évoluer le dossier en ce sens.

Le dialogue reprend

Et les premiers signaux semblent positifs : déterminé à décrocher un beau transfert cet été, le Diablotin serait à nouveau concentré sur Anderlecht et n'apparaît disposé à quitter le club que par la grande porte.

Les événements de ces derniers mois l'ont marqué, il ne voudrait plus quitter le club par une porte dérobée, avec un choix par défaut comme cela aurait été le cas cet été. Comme pour Killian Sardella, les blessures n'ont pas aidé, contraignant tout le monde à changer ses plans.

Cela pourrait également permettre à Anderlecht d'envisager un transfert plus rémunérateur qu'avec un départ bradé en janvier ou gratuit en juin. Pour Yari Verschaeren, lui aussi dans sa dernière année de contrat, aucune prolongation ne serait actuellement envisagée : le numéro dix des Mauves est déjà l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif.