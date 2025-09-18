Un ancien Mauve fait sensation et décroche le titre d'homme du match en Ligue des champions

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Pour sa première en Ligue des champions, le Pafos FC a créé la surprise en arrachant un nul à l'Olympiacos. Derrick Luckassen, ancien d'Anderlecht, a brillé en défense et a été élu homme du match.

Mercredi soir restera gravé dans l’histoire du football chypriote. Pour sa toute première apparition en Ligue des champions, le Pafos FC est allé chercher un point à Athènes face à l’Olympiacos. Un 0-0 héroïque, arraché dans la souffrance.

Au cœur de cette performance, un homme s’est distingué, Derrick Luckassen. Le défenseur néerlandais, ancien d’Anderlecht, a été élu homme du match. Infatigable, il a tenu la baraque derrière alors que son équipe jouait à dix pendant plus d’une heure.



Cette soirée avait tout d’un exploit. Petit poucet de la compétition, le club disputait sa toute première rencontre européenne à ce niveau. Repartir d’un stade aussi bouillant que celui de l’Olympiacos avec un point relève d’un petit miracle.

Passé par le championnat belge et surtout Anderlecht en 2019-2021, il avait inscrit qu’un but en 29 matchs avec les Mauves. En Grèce, il a rappelé qu’il pouvait répondre présent dans les grands rendez-vous.

Pour Pafos, ce nul vaut presque une victoire. Et pour Luckassen, ce trophée d’homme du match est un symbole fort.