"Il a mal vécu son départ d'Anderlecht" : un ami d'Anouar Ait El Hadj se confie sur le joueur de l'Union Saint-Gilloise

Élu homme du match pour la première rencontre de l'histoire de l'Union SG en Ligue des Champions, Anouar Ait El Hadj continue sa montée en puissance avec le club bruxellois. Il fut un temps, il portait un autre maillot dans la capitale. Un proche confie à quel point Anderlecht comptait pour lui.

C'est en janvier 2023 que le milieu offensif a quitté son club formateur pour tenter une aventure au KRC Genk. Après une saison et demie dans le Limbourg, il était ensuite revenu à Bruxelles mais sous les couleurs jaunes et bleues de l'Union Saint-Gilloise.

Depuis son arrivée, il a disputé pas moins de 48 rencontres toutes compétitions confondues. À son actif, il a six buts et huit passes décisives.

Cela a été très difficile pour lui de tourner la page.

Son ami Bassim Akasri s'est confié à propos du joueur sur son départ d'Anderlecht au micro de La DH Les Sports + : "Cela a été très difficile pour lui de tourner la page. Anderlecht, c'était son club de cœur qu'il respecte encore tellement aujourd'hui."

"Je me souviens de la vidéo de départ postée par le club sur les réseaux sociaux : il avait les larmes aux yeux alors qu'il ne montre jamais ses émotions," poursuit-il.

"Il a mal vécu son départ, mais cela lui a servi de déclic pour travailler encore plus." Ce départ l'a visiblement profondément marqué, mais grâce à ses choix de carrière, le natif de Molenbeek continue de progresser.