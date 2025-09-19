Kasper Dolberg a fait ses débuts en Ligue des Champions avec l'Ajax mais tout ne s'est pas passé comme prévu...

Mercredi soir, l'Ajax s'est incliné 0-2 face à l'Inter Milan, une défaite qui n'a guère rassuré. Wesley Sneijder et Theo Janssen ont pointé du doigt les faiblesses défensives des Amstellodamois sur phases arrêtées, jugées trop facilement exploitées par leurs adversaires.

Wesley Sneijder n’a pas mâché ses mots au micro de Ziggo Sport après la défaite de l’Ajax face à l’Inter Milan (0-2). L’ancien international néerlandais a pointé du doigt les lacunes défensives des Amstellodamois sur phases arrêtées, notamment lors du deuxième but inscrit par Marcus Thuram.

"C’est encore un corner bien tiré", a-t-il analysé. "Thuram le reprend de la tête sans opposition. Ce sont des situations que l’on doit travailler à l’entraînement. Après le premier but, on pouvait s’attendre à un ajustement, mais rien n’a changé. C’est ce qui m’a surpris."

Theo Janssen a abondé dans ce sens, soulignant la puissance de l’attaquant français : "L’Ajax comptait sans doute sur Davy Klaassen pour le contenir. Mais Thuram est tellement fort physiquement que Klaassen n’a même pas eu l’occasion de sauter. L’Inter avait tout simplement un attaquant de très haut niveau."

L’Ajax impuissant

Les opportunités créées par l’Ajax ont été rares. En première période, Mika Godts a eu la balle pour relancer les siens en un contre un, mais il a manqué le cadre. "Ça aurait pu changer le match", a reconnu Sneijder. "Mais quand tu ne concrétises pas ce genre d’occasions et que tu ne produis rien d’autre, la conclusion est claire : l’Ajax n’est pas au niveau. Et l’Inter n’était même pas à son meilleur."

Malgré ce constat sévère, Sneijder a appelé son ancien club à réagir rapidement : "Ils savaient que l’Inter était supérieur, et ça s’est confirmé. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Dimanche, c’est le PSV, et la saison est encore longue."

Entré en jeu à l’heure de jeu, Kasper Dolberg a effectué ses débuts avec l’Ajax. Le Danois n’a toutefois pas réussi à se montrer dangereux, à l’image d’une équipe impuissante face à l’armada milanaise.