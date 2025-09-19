Le RAEC Mons accueille trois joueurs liés aux nouveaux investisseurs jamaïcains

Parmi les nouveaux investisseurs liés au RAEC Mons se trouve Peter Gould, lié à la Mount Pleasant Academy, en Jamaïque. Trois talents jamaïcains ont donc signé au Tondreau.

Le RAEC Mons a annoncé cette semaine l'arrivée de trois nouveaux joueurs, en provenance de Mount Pleasant Football Academy, club jamaïcain lié à Peter Gould, l'un des investisseurs arrivés au Tondreau cette année.

Sue-Lae McCalla, Devonte Campbell et Romain Blake arriveront donc à l'Albert. McCalla, 32 ans, est un défenseur central, 5 fois international avec la Jamaïque. Devonte Campbell, 21 ans, est un ailier gauche international en équipes de jeunes mais qui compte déjà 111 matchs avec Mount Pleasant (13 buts).

Enfin, Romain Blake, 20 ans, est lui aussi défenseur central dont ce ne sera pas la première expérience en Europe puisqu'il a déjà passé 6 mois cette année au West Armenia, club arménien. Il n'est arrivé à Mount Pleasant que cet été.

Après quatre rencontres de D1 ACFF, le RAEC Mons est actuellement premier en ayant pris 12 points. Les Dragons avaient mené la danse la saison passée pendant de longs mois, avant de s'écrouler en seconde partie de saison et de rater la montée.

Peter Gould, homme d'affaires américain, a récemment repris Mount Pleasant Football Academy, club promu en D1 jamaïcaine et qui dispute actuellement la Champions League de la CONCACAF. Il est entré cette année dans l'actionnariat du RAEC.