Mourinho fait du Mourinho : "Fenerbahçe n'était pas à mon niveau"

José Mourinho est revenu à ses premières amours : le Portugais a pris la tête de Benfica, quelques jours à peine après avoir été licencié par Fenerbahçe. Et il a eu des déclarations qui ne vont pas plaire au public turc.

Cela a fait grand bruit : juste après l'élimination de Fenerbahçe par Benfica en préliminaires de la Ligue des Champions, José Mourinho a... rejoint le club qui venait de lui valoir son C4 en Turquie. Le beurre et l'argent du beurre : après avoir touché 9 millions d'euros d'indemnités de licenciement, le Portugais dispute donc bel et bien la C1 cette saison.

Mais ne comptez pas sur lui pour dire du bien de son expérience turque. Lors de sa conférence de presse de présentation à Benfica, José Mourinho a ainsi tenu des propos qui ne lui feront pas d'amis à Istanbul. "Entraîner Benfica, c'est revenir à mon niveau, qui est d'entraîner les meilleurs clubs du monde", lâche ainsi le "Special One".

"J'ai fait un mauvais choix, mais je n'ai pas de regrets. J'ai eu tort d'aller à Fenerbahçe, ce n'était pas à mon niveau sur le plan culturel, pas à mon niveau sur le plan sportif", estime Mourinho. "Ce n'était tout simplement pas à ma hauteur. Même si j'ai bien évidemment tout donné jusqu'au dernier jour".

José Mourinho retrouve le premier club qu'il a entraîné, en 2000, avant de connaître la carrière phénoménale qui sera la sienne par la suite. Au Portugal, après avoir entraîné l'UD Leiria, il va remporter deux titres de champion et surtout une Champions League avec le FC Porto.

Le dernier trophée remporté par Mourinho date cependant de 2022 - une Europa League avec l'AS Rome. Son passage au Fenerbahçe se sera soldé sans le moindre titre.