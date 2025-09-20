🎥 Rudi Garcia a le choix : un Diable rouge brille et met la pression sur Doku et Fofana

Muzamel Rahmat
0 réaction
🎥 Rudi Garcia a le choix : un Diable rouge brille et met la pression sur Doku et Fofana
Photo: © photonews

Malick Fofana et Jeremy Doku jouent comme ailier avec les Diables Rouges. Des postes importants, mais Johan Bakayoko n'a pas dit son dernier mot.

Malick Fofana et Jérémy Doku ont brillé lors des deux derniers matchs de la Belgique. Contre le Liechtenstein, Fofana s’est illustré par ses dribbles et a été récompensé en marquant en fin de match.

Quelques jours plus tard, c'était le Doku show contre le Kazakhstan. Le joueur de Manchester City avait mis son équipe à l’abri juste avant la pause en inscrivant le deuxième but. À l’heure de jeu, il avait encore trouvé le chemin des filets.

Lire aussi… "Je pense qu'on est une équipe soudée": Malick Fofana savoure le bon début de saison de l'OL

De belles statistiques pour Doku

Ces derniers temps, Doku parvient de mieux en mieux à concrétiser ses actions, son plus gros défaut. Contre Manchester United, il a offert une passe décisive à Phil Foden. En Ligue des champions, il a marqué contre Naples, le club de Kevin De Bruyne.

Johan Bakayoko n’est plus appelé avec les Diables Rouges, mais ses performances avec Leipzig pourraient changer la donne. La semaine dernière, il s’est illustré en Bundesliga en marquant l’unique but du match face à Mayence.

Bakayoko à l’origine d’une belle action

Ce samedi, face à Cologne, Bakayoko a montré sa classe. Juste avant la pause, alors que le score était de 1-1, il a accéléré, éliminé deux défenseurs et centré au sol. L’action s’est terminée par une talonnade reprise par Romelu Cardoso. Leipzig s’est imposé 3-1.

0 réaction
