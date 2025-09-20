"Il doit taper du poing sur la table" : un ancien Diable Rouge critique Thorsten Fink

Le KRC Genk ferait bien de l'emporter dimanche face au leader, l'Union Saint-Gilloise. Après un début de championnat laborieux, le club occupe la onzième place et compte déjà neuf points de retard sur les Bruxellois. Le consultant Franky Van der Elst explique où le bât blesse.

Le match entre le KRC Genk et l’Union est l’affiche phare de la huitième journée de Jupiler Pro League. Mais si le champion en titre a déjà trouvé son rythme, le moteur limbourgeois cale encore. Le consultant Franky Van der Elst cherche les raisons de ce début de saison mitigé.

"En transition, ils sont vulnérables – on l’a déjà souvent dit. Et j’ai trouvé que les buts de Charleroi et Anderlecht sur centres étaient de jolis buts, mais on peut quand même mieux défendre", explique Van der Elst dans Het Nieuwsblad.

Thorsten Fink doit être plus strict

Même l’entraîneur Thorsten Fink n’est pas exempt de critiques, selon le consultant : "Je trouve que c’est un excellent entraîneur. Il a encore dit récemment : nous devons rester positifs, la saison est encore jeune. Mais je pense qu’il doit parfois taper du poing sur la table et se montrer plus strict."

Le début de saison est certes poussif (8 points sur 21 au lieu de 16 sur 21 l’an dernier), mais Van der Elst ne tire pas un trait définitif sur les Limbourgeois : "À condition qu’ils progressent dans la gestion des transitions."

Quoi qu’il en soit, un grand test les attend ce dimanche. L’Union est une équipe qui sait parfaitement exploiter les espaces laissés dans le dos de l’adversaire. Genk saura-t-il répondre ou va-t-il droit dans le mur ?