La situation de Dender commence à devenir inquiétante : La Gantoise assure l'essentiel

La Gantoise réalise (au moins pour une journée) une belle remontée au classement. Les Buffalos se sont imposés à domicile sans trop forcer face à la lanterne rouge, le FCV Dender. Un club qui doit commencer sérieusement à s'inquiéter !

Ivan Leko a offert à Jean-Kevin Duverne, nouvelle recrue, une première titularisation contre Dender. Il a remplacé Samuel Kotto en défense centrale. Ce dernier avait écopé d’un match de suspension avec sursis, mais n’a tout de même pas été repris dans la sélection de Leko.

Du côté de Dender, un nouvel entraîneur a récemment pris place : Hayk Milkon. Il a intégré Kadiri dans le onze de base à la place de Rodes et a également procédé à quelques autres ajustements. Contre l’Union SG, l’équipe avait été combative, même si elle avait finalement dû s’incliner



Ouverture rapide du score pour La Gantoise grâce à Kanga

En déplacement à la Planet Group Arena, les Buffalos voulaient faire mieux dans ce derby. Mais après seulement cinq minutes, leurs ambitions ont déjà pris un sérieux coup : sur la première véritable opportunité, ce sont les locaux qui ont marqué.

À la suite d’un corner, Kanga a trouvé le chemin des filets en déviant le ballon de la poitrine. La Gantoise était déjà dans un fauteuil, à Dender de tenter de réagir en posant son jeu.

Cela ne réussirait jamais vraiment. Les visiteurs ne se sont quasiment pas procuré d’occasions et, lorsqu’ils approchaient du but, c’était souvent à la suite de pertes de balle gantoises. Cela a parfois provoqué quelques situations chaudes, mais jamais de quoi mettre le ballon au fond.

Et dans ces conditions, il est évidemment impossible de gagner un match. Surtout quand La Gantoise décide de répéter après la pause le même scénario qu’en première période. Là encore, la première opportunité a suffi pour marquer.

Kadri parachève le succès face à un faible Dender

C’est encore Kanga qui, avec son deuxième but de la soirée, a définitivement scellé l’issue de la rencontre. Bien servi par Ito, il a subtilement lobé Verrips vers le second poteau. L’affaire était pliée. En toute fin de match, Kadri a même alourdi le score à 3-0.

Avec seulement 2 points sur 24, Dender commence à se retrouver sérieusement en difficulté au classement, tandis que La Gantoise grimpe provisoirement à la cinquième place. En cas de victoire dans son match en retard contre Anderlecht, elle pourrait même pleinement se mêler à la lutte dans le haut du tableau.