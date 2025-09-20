Le RFC Liège freiné dans son élan : un partage frustrant contre le RSCA Futures

Malgré un but d'Omar Diouf et une première période solide, le RFC Liège n'a pas su tuer le match contre le RSCA Futures.

Le RFC Liège espérait confirmer son regain de forme. Après un succès lors de la dernière journée contre le Club NXT, les Sang et Marine voulaient enchaîner à Rocourt face au RSCA Futures.

La rencontre avait bien débuté. Les Bruxellois ont résisté et proposé du jeu. Mais à la demi-heure, Omar Diouf a donné l’avantage aux Liégeois. Le stade s’est enflammé. Le RFC Liège menait à la pause.

Après la pause, les Liégeois ont cherché à gérer leur avantage. Mais ce choix a donné de l’air aux visiteurs, qui ont continué à pousser et à se rapprocher dangereusement d’une égalisation.

Apprendre à faire le break

Sur un coup franc de Devon De Corte, Nunzio Engwanda a arraché l’égalisation pour le RSCA Futures. À quelques minutes du terme, ce but a littéralement climatisé le stade.

Dans la quête de montée de Liège, chaque point perdu compte. Les Sang et Marine devront apprendre à tuer les matchs s’ils veulent atteindre leur objectif.