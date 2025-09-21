But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

Nouvelle désillusion pour Genk à domicile. Après Charleroi, c'est l'Union qui s'impose. Les Limbourgeois ont craqué dans les derniers instants et concèdent une deuxième défaite de suite, 1-2.

Promise David avait donné l’avantage à l’Union après dix minutes de jeu, mais petit à petit Genk est entré dans son match. Après la pause, Junya Ito a logiquement égalisé.

À un quart d’heure de la fin, la rencontre a failli basculer. Le gardien de l’Union, Kjell Scherpen, avait mal capté le ballon, et sur la reprise, Nikolas Sattlberger a marqué. Le stade a explosé de joie, mais la VAR est intervenue.



Une main posée sur le ballon suffit à annuler un but

Les images ont montré que Scherpen avait encore une main sur le ballon au moment où Sattlberger a frappé. Selon les règles, ça compte comme un contrôle du gardien. Dès qu’il garde le ballon avec une ou deux mains, que ce soit contre le sol ou contre son corps, le joueur adverse ne peut plus intervenir.

C’est pourquoi le but a été annulé, même si Scherpen ne semblait pas avoir le ballon sous contrôle. Il suffit qu’une partie de la main reste en contact avec le ballon et le sol pour parler de possession.

Genk a perdu une chance de gagner. Pire encore : en fin de match, l’Union a frappé une dernière fois grâce à Rob Schoofs.