"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée dans les arrêts de jeu à Genk grâce à Rob Schoofs. Malgré une prestation solide, Thorsten Fink et ses joueurs repartent frustrés.

L’Union Saint-Gilloise est allée chercher une belle victoire à Genk. Longtemps accrochés, les Bruxellois ont fini par s’imposer dans les arrêts de jeu grâce à Rob Schoofs, leur recrue estivale.

Promise David avait ouvert le score à la 10e minute, mais Junya Ito a remis Genk dans le match peu avant l’heure de jeu. Les deux équipes se rendaient les coups. Schoofs a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel.



Une fin cruelle pour Genk, qui n’avance pas au classement. L’entraîneur Thorsten Fink a tenu à garder le positif au micro de DAZN : "Nous avons fait un bon match sur lequel nous pouvons bâtir. Surtout en deuxième mi-temps, nous nous sommes battus. Nous étions proches du 2-1, mais il nous faudra plus de maturité pour empêcher l'Union de marquer."

Interrogé sur une éventuelle crise, le coach n’a pas mâché ses mots : "Je n'aime pas ce mot. Mais nous avons besoin de points. C'est le plus important." Son équipe affiche quatre défaites après huit journées.

Avec seulement 8 points sur 24 possibles, Genk doit réagir au plus vite pour ne pas s’engluer dans le doute.