"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée dans les arrêts de jeu à Genk grâce à Rob Schoofs. Malgré une prestation solide, Thorsten Fink et ses joueurs repartent frustrés.

L’Union Saint-Gilloise est allée chercher une belle victoire à Genk. Longtemps accrochés, les Bruxellois ont fini par s’imposer dans les arrêts de jeu grâce à Rob Schoofs, leur recrue estivale.

Promise David avait ouvert le score à la 10e minute, mais Junya Ito a remis Genk dans le match peu avant l’heure de jeu. Les deux équipes se rendaient les coups. Schoofs a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel.

Lire aussi… Un braquage en règle ! Malmenée comme jamais, l'Union s'impose dans la douleur à Genk

Une fin cruelle pour Genk, qui n’avance pas au classement. L’entraîneur Thorsten Fink a tenu à garder le positif au micro de DAZN : "Nous avons fait un bon match sur lequel nous pouvons bâtir. Surtout en deuxième mi-temps, nous nous sommes battus. Nous étions proches du 2-1, mais il nous faudra plus de maturité pour empêcher l'Union de marquer."

Interrogé sur une éventuelle crise, le coach n’a pas mâché ses mots : "Je n'aime pas ce mot. Mais nous avons besoin de points. C'est le plus important." Son équipe affiche quatre défaites après huit journées.

Avec seulement 8 points sur 24 possibles, Genk doit réagir au plus vite pour ne pas s’engluer dans le doute.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Union SG
Thorsten Fink

Plus de news

Un braquage en règle ! Malmenée comme jamais, l'Union s'impose dans la douleur à Genk

Un braquage en règle ! Malmenée comme jamais, l'Union s'impose dans la douleur à Genk

15:30
Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

18:40
Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

18:20
Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

17:55
Un ancien Diable rouge met en garde les autres clubs belges : "Jusqu'où ira cette ascension ?"

Un ancien Diable rouge met en garde les autres clubs belges : "Jusqu'où ira cette ascension ?"

14:00
🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

17:00
"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

16:30
"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

16:00
La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content" Analyse

La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content"

14:40
Trois matchs sans éclat : la presse italienne pointe du doigt Loïs Openda

Trois matchs sans éclat : la presse italienne pointe du doigt Loïs Openda

15:45
À Anderlecht, Nathan De Cat impressionne et pas seulement grâce à sa taille

À Anderlecht, Nathan De Cat impressionne et pas seulement grâce à sa taille

14:20
Arthur Vermeeren patientera : le Classique OM-PSG au Vélodrome est reporté

Arthur Vermeeren patientera : le Classique OM-PSG au Vélodrome est reporté

15:00
"Je pense que c'est clairement le but" : Maxim De Cuyper affiche l'ambition de Brighton

"Je pense que c'est clairement le but" : Maxim De Cuyper affiche l'ambition de Brighton

13:30
Marc Coucke en train d'espionner le Club de Bruges ? L'homme fort d'Anderlecht s'en amuse

Marc Coucke en train d'espionner le Club de Bruges ? L'homme fort d'Anderlecht s'en amuse

12:30
Charles Vanhoutte surpris par un ancien du Standard : "Dès le premier jour, j'ai vu à quel point il est exigeant"

Charles Vanhoutte surpris par un ancien du Standard : "Dès le premier jour, j'ai vu à quel point il est exigeant"

13:00
🎥 Quel coup de casque ! Quand Christian Benteke éclipse Lionel Messi...pour quelques minutes seulement

🎥 Quel coup de casque ! Quand Christian Benteke éclipse Lionel Messi...pour quelques minutes seulement

12:00
Les vérités d'Olivier Renard sur le mercato : voilà pourquoi Anderlecht n'a pas acheté d'attaquant au départ de Dolberg

Les vérités d'Olivier Renard sur le mercato : voilà pourquoi Anderlecht n'a pas acheté d'attaquant au départ de Dolberg

11:30
Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

10:40
Vincent Kompany surpris par une question en conférence de presse : "S'il vous plaît, on est en 2025"

Vincent Kompany surpris par une question en conférence de presse : "S'il vous plaît, on est en 2025"

11:00
🎥 "Après Bruges, tout le monde avait ses raisons, parlait du terrain" : la RAAL continue de répondre à ses détracteurs Interview

🎥 "Après Bruges, tout le monde avait ses raisons, parlait du terrain" : la RAAL continue de répondre à ses détracteurs

09:40
José Mourinho retrouve Benfica : un ancien de l'Union lui offre une première soirée parfaite

José Mourinho retrouve Benfica : un ancien de l'Union lui offre une première soirée parfaite

10:20
"Mon retour ? Enfin !" : Nicolas Raskin à coeur ouvert sur sa réintégration

"Mon retour ? Enfin !" : Nicolas Raskin à coeur ouvert sur sa réintégration

10:00
Beaucoup de certitudes, faute de choix : la composition probable du Standard à Westerlo

Beaucoup de certitudes, faute de choix : la composition probable du Standard à Westerlo

08:40
Pas de place dans cet Anderlecht ? L'homme à 7,5 millions refait son apparition...avec les Futures

Pas de place dans cet Anderlecht ? L'homme à 7,5 millions refait son apparition...avec les Futures

09:00
L'exclusion ? Rik De Mil déplore autre chose : "J'ai eu une discussion avec l'arbitre dans son vestiaire" Interview

L'exclusion ? Rik De Mil déplore autre chose : "J'ai eu une discussion avec l'arbitre dans son vestiaire"

07:20
7
Les Diables proches de perdre un nouveau binational de choix ? "On va discuter en coulisses"

Les Diables proches de perdre un nouveau binational de choix ? "On va discuter en coulisses"

09:20
1
Le Standard doit stopper l'hémorragie à Westerlo

Le Standard doit stopper l'hémorragie à Westerlo

07:00
Du Club de Bruges à La Gantoise : la nouvelle recrue ne met pas tous les consultants d'accord

Du Club de Bruges à La Gantoise : la nouvelle recrue ne met pas tous les consultants d'accord

08:00
Le meilleur mercato en terme de ventes après le Club de Bruges ? "C'est un 10 sur 10"

Le meilleur mercato en terme de ventes après le Club de Bruges ? "C'est un 10 sur 10"

07:40
Tubize-Braine cartonne, Mons confirme sa première place : les résultats de D1 ACFF

Tubize-Braine cartonne, Mons confirme sa première place : les résultats de D1 ACFF

08:20
Un problème de plus pour Besnik Hasi : il donne des nouvelles de Thorgan Hazard

Un problème de plus pour Besnik Hasi : il donne des nouvelles de Thorgan Hazard

06:00
Challenger Pro League : Eupen cale, le Beerschot cartonne et Seraing s'enfonce

Challenger Pro League : Eupen cale, le Beerschot cartonne et Seraing s'enfonce

06:30
Il fallait bien trouver comment les coter : le bulletin de Mauves pâles contre l'Antwerp

Il fallait bien trouver comment les coter : le bulletin de Mauves pâles contre l'Antwerp

23:00
Anderlecht sans Thorgan Hazard : un forfait de dernière minute qui interroge

Anderlecht sans Thorgan Hazard : un forfait de dernière minute qui interroge

23:20
Si vous n'avez pas vu Anderlecht-Antwerp, vous n'avez pas raté grand chose

Si vous n'avez pas vu Anderlecht-Antwerp, vous n'avez pas raté grand chose

22:36
🎥 Rudi Garcia a le choix : un Diable rouge brille et met la pression sur Doku et Fofana

🎥 Rudi Garcia a le choix : un Diable rouge brille et met la pression sur Doku et Fofana

23:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges - STVV STVV
KV Malines KV Malines 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved