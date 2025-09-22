Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat
Photo: © photonews

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas forcément : notre équipe-type de la 8e journée de Pro League compte quelques nouveaux venus.

Gardien de but 

La clean-sheet de Davy Roef mérite mention, mais le match de Kjell Scherpen lui vaut d'être notre choix. S'il s'est fait une petite frayeur devant Oh en fin de rencontre (mais le but annulé l'est logiquement), le portier néerlandais a offert un récital notamment un gros réflexe devant Erabi.

Défenseurs 

Pour sa 500e en Blauw & Zwart, Brandon Mechele a inscrit son troisième but de la saison toutes compétitions confondues et 26e pour Bruges, tout en étant très solide derrière. Peu de spectacle du côté de Malines-Cercles, mais la défense des Sang & Or, emmenée par Mory Konaté, a été très efficace. Enfin, Christian Burgess a été solide et hargneux, et est même à l'assist pour l'USG. 

Milieux de terrain 

Impossible de passer à côté de Raphaël Onyedika, pilier de l'entrejeu brugeois lors de la belle victoire contre Saint-Trond. Abdelkahar Kadri a quant à lui été le chef d'orchestre de La Gantoise et a ponctué cela d'un but : il confirme ce qu'on pensait à Courtrai, à savoir qu'il a le niveau pour le top belge. Enfin, comme souvent dans le début de saison XXL de la RAAL, Sami Lahssaini a été le patron au milieu de terrain.

Sur les flancs, le facteur X du Standard a été Adnane Abid, enfin efficace avec un but et une passe décisive pour une victoire qui fait du bien aux Rouches. Malgré la défaite de Genk, on ne peut pas ne pas mettre à l'honneur Junya Ito, auteur de son meilleur match depuis son retour et véritable poison pour la défense unioniste. 

Attaquants 

Wilfred Kanga s'est offert un doublé et une passe décisive : un match monstrueux de l'attaquant gantois, qui s'éclate sous Ivan Leko comme à leur époque liégeoise. La bonne surprise du week-end a cependant été le tout jeune Jerry Afriye, 18 ans et auteur lui aussi d'un doublé afin d'offrir les trois points à la RAAL sur la pelouse d'OHL. 

