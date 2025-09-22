Jérémy Doku a paraphé un nouveau contrat... mais ce n'est pas avec Manchester City

Actuellement en grande forme du côté de Manchester City, Jérémy Doku vient d'annoncer une nouvelle sur ses réseaux sociaux. Le Diable Rouge a signé un nouveau contrat avec Nike.

Celui-ci s'étend jusqu'en 2031, soit pour six années supplémentaires. Le groupe à la Virgule a décidé de placer toute sa confiance en le jeune ailier belge.

On ignore les détails du contrat de Jérémy Doku et surtout pour quelle somme. Des rumeurs évoquaient un montant de 200 000 euros annuels lors du précédent contrat.

Avec cette somme d'argent, le Diable Rouge est alors loin de la quinzaine de milliers d'euros annuels qui seraient touchés par Kylian Mbappé, par exemple. La somme a cependant dû certainement augmenter considérablement.

Une simple story

Pour annoncer l’information, le joueur belge a simplement partagé une story Instagram. Dans celle-ci, nous pouvons l’apercevoir en train de signer son contrat avec un caméraman à l’arrière. Il a mentionné Nike Football et a écrit "2031", ne laissant planer aucun doute sur un renouvellement de contrat.

En ce qui concerne le terrain, la prochaine rencontre de Manchester City est prévue pour ce mercredi. Les Sky Blues affronteront Huddersfield au troisième tour de la League Cup.