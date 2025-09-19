"Il est inarrêtable" : Pep Guardiola impressionné par Jérémy Doku

"Il est inarrêtable" : Pep Guardiola impressionné par Jérémy Doku

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Jérémy Doku a inscrit son premier but de la saison en Ligue des Champions ce jeudi. Son entraîneur, Pep Guardiola, s'est exprimé au sujet de son joueur après la rencontre.

Le coach ne manque pas d’encenser son ailier : "Jérémy, dans cette position, en un contre un face aux défenseurs centraux, dans les cinq premiers mètres, c’est le joueur le plus rapide, il est inarrêtable !"

"Peut-être que sur les longues distances il souffre beaucoup à cause de sa génétique, mais dans les petits espaces – dans les une-deux, avec sa vitesse – c’est impressionnant," poursuit-il.

Lire aussi… "Ça fait mal pour lui" : Jérémy Doku prend la parole sur la sortie de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium

"Je l’encourage toujours à y aller, à tenter, à oser ! Et il a conclu par une finition incroyable à la fin." Manchester City s’est finalement imposé 2-0 face au Napoli pour son entrée en matière dans la compétition.

Jérémy Doku était titulaire et a été remplacé à la 65e par Savinho. Après avoir déjà inscrit un doublé de passes décisives contre Manchester United, le Diable Rouge continue donc de monter en puissance.

Le rendez-vous de ce dimanche ne s’annonce pas évident pour les Citizens. Ils affronteront l’actuel leader de la Premier League, Arsenal, à l’extérieur. Les Gunners ont réalisé un joli 12 sur 12 tandis que Manchester City en est à 6 sur 12 et pointe à la 8e place du classement.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Napoli
Jérémy Doku

Plus de news

"Ça fait mal pour lui" : Jérémy Doku prend la parole sur la sortie de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium

"Ça fait mal pour lui" : Jérémy Doku prend la parole sur la sortie de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium

09:30
🎥 "Il nous manque beaucoup" : Bernardo Silva très heureux d'avoir pu retrouver Kevin De Bruyne

🎥 "Il nous manque beaucoup" : Bernardo Silva très heureux d'avoir pu retrouver Kevin De Bruyne

10:00
Tout ça pour ça : Kevin De Bruyne sorti par Antonio Conte...après 26 minutes contre Manchester City

Tout ça pour ça : Kevin De Bruyne sorti par Antonio Conte...après 26 minutes contre Manchester City

21:44
Grâce à une semaine européenne réussie, les clubs belges peuvent rêver de deux tickets directs pour la Champions League

Grâce à une semaine européenne réussie, les clubs belges peuvent rêver de deux tickets directs pour la Champions League

11:00
"On le lui avait dit" : pourquoi la prestation cinq étoiles de Hans Vanaken... frustre Nicky Hayen

"On le lui avait dit" : pourquoi la prestation cinq étoiles de Hans Vanaken... frustre Nicky Hayen

10:40
OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

10:09
1
Grosse gêne à Monaco : le Directeur Général est venu s'expliquer en zone mixte après la débâcle subie à Bruges

Grosse gêne à Monaco : le Directeur Général est venu s'expliquer en zone mixte après la débâcle subie à Bruges

08:40
🎥 "L'adversaire a fait un très bon match" : Eric Dier reconnaît la supériorité de Bruges après la défaite de son équipe

🎥 "L'adversaire a fait un très bon match" : Eric Dier reconnaît la supériorité de Bruges après la défaite de son équipe

09:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/09: Lloci

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/09: Lloci

08:20
🎥 "On était vraiment à notre niveau" : Carlos Forbs satisfait après la victoire du Club de Bruges face à Monaco

🎥 "On était vraiment à notre niveau" : Carlos Forbs satisfait après la victoire du Club de Bruges face à Monaco

08:00
OFFICIEL : le KSC Lokeren crée la surprise et s'offre un ancien international espoirs belge

OFFICIEL : le KSC Lokeren crée la surprise et s'offre un ancien international espoirs belge

08:20
"C'est à nous de réagir" : le KRC Genk prêt à relever la tête face à l'Union Saint-Gilloise ? Les mots forts de Matte Smets

"C'est à nous de réagir" : le KRC Genk prêt à relever la tête face à l'Union Saint-Gilloise ? Les mots forts de Matte Smets

07:40
Jérémy Doku éclipse De Bruyne d'un but splendide, la première de Theate : le résumé de la soirée en Ligue des Champions

Jérémy Doku éclipse De Bruyne d'un but splendide, la première de Theate : le résumé de la soirée en Ligue des Champions

23:00
"Le ballon, c'est comme une femme" : le sérieux recadrage d'Ivan Leko à ses joueurs

"Le ballon, c'est comme une femme" : le sérieux recadrage d'Ivan Leko à ses joueurs

07:20
🎥 "C'est devenu un match facile" : le FC Bruges a imité l'Union pour une semaine belge historique en Ligue des Champions

🎥 "C'est devenu un match facile" : le FC Bruges a imité l'Union pour une semaine belge historique en Ligue des Champions

06:00
"Le Club met Monaco en slip", "des vagues incessantes" : la presse française s'incline devant la démonstration brugeoise

"Le Club met Monaco en slip", "des vagues incessantes" : la presse française s'incline devant la démonstration brugeoise

06:20
Reparti pour un tour en janvier : les deux clubs refusés par Nicolas Raskin cet été

Reparti pour un tour en janvier : les deux clubs refusés par Nicolas Raskin cet été

07:00
Cette fois, c'est signé : un club belge historique passe sous pavillon japonais

Cette fois, c'est signé : un club belge historique passe sous pavillon japonais

06:40
Improbable : un Brugeois quitte la pelouse très frustré contre Monaco, malgré la leçon de football du Club

Improbable : un Brugeois quitte la pelouse très frustré contre Monaco, malgré la leçon de football du Club

22:40
Officiel : une rencontre supplémentaire s'ajoute au programme du Lotto Park

Officiel : une rencontre supplémentaire s'ajoute au programme du Lotto Park

22:20
Déjà quatre jaunes et une rouge cette saison : un attaquant d'Anderlecht va devoir se calmer

Déjà quatre jaunes et une rouge cette saison : un attaquant d'Anderlecht va devoir se calmer

22:00
Charleroi et Anderlecht l'ont mis en lumière : une différence majeure pour expliquer les difficultés de Genk Analyse

Charleroi et Anderlecht l'ont mis en lumière : une différence majeure pour expliquer les difficultés de Genk

21:20
Un ancien Diable à la relance à Courtrai ? "Il m'a appelé lui-même il y a quelques semaines"

Un ancien Diable à la relance à Courtrai ? "Il m'a appelé lui-même il y a quelques semaines"

21:00
Hasi reste inflexible : un transfert à 2,5 millions déjà poussé vers un prêt pour le mercato d'hiver

Hasi reste inflexible : un transfert à 2,5 millions déjà poussé vers un prêt pour le mercato d'hiver

20:20
🎥 Il n'en croyait pas ses yeux : le penalty litigieux concédé...et arrêté par Mignolet avant sa sortie sur blessure

🎥 Il n'en croyait pas ses yeux : le penalty litigieux concédé...et arrêté par Mignolet avant sa sortie sur blessure

19:20
Officiel : Charleroi annonce un partenariat avec un club de D1 ACFF

Officiel : Charleroi annonce un partenariat avec un club de D1 ACFF

20:00
Du beau monde... dont un joueur d'Anderlecht pour soutenir Bruges en Ligue des Champions

Du beau monde... dont un joueur d'Anderlecht pour soutenir Bruges en Ligue des Champions

18:59
"Si je pouvais rejouer ce match à Anderlecht, ma carrière aurait été tout autre"

"Si je pouvais rejouer ce match à Anderlecht, ma carrière aurait été tout autre"

19:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: Lazare Amani - Kyei - De Sart

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: Lazare Amani - Kyei - De Sart

18:40
Officiel : José Mourinho revient à ses premières amours et coachera un Diable Rouge

Officiel : José Mourinho revient à ses premières amours et coachera un Diable Rouge

18:20
Officiel : brièvement relancé par le Standard, barré à l'Union, Lazare Amani s'est trouvé un nouveau club

Officiel : brièvement relancé par le Standard, barré à l'Union, Lazare Amani s'est trouvé un nouveau club

18:40
De bon augure pour tantôt : les jeunes Brugeois montrent l'exemple face à un ancien grand espoir du Standard

De bon augure pour tantôt : les jeunes Brugeois montrent l'exemple face à un ancien grand espoir du Standard

18:00
"Pas besoin de se comporter comme un perdant" : le sérieux tacle du Club de Bruges à Georges-Louis Bouchez

"Pas besoin de se comporter comme un perdant" : le sérieux tacle du Club de Bruges à Georges-Louis Bouchez

17:00
Philippe Clement nouvel entraîneur de Benjamin Mendy ? Une destination folle pour les réunir

Philippe Clement nouvel entraîneur de Benjamin Mendy ? Une destination folle pour les réunir

17:30
Philippe Albert n'y va pas de main morte : "Si j'étais Nicky Hayen, je démissionnerais"

Philippe Albert n'y va pas de main morte : "Si j'étais Nicky Hayen, je démissionnerais"

16:30
Le Standard proche d'une solution pour Grejohn Kyei ? Le point sur un dossier complexe

Le Standard proche d'une solution pour Grejohn Kyei ? Le point sur un dossier complexe

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 2-1 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 2-3 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 Pafos FC Pafos FC
Slavia Prague Slavia Prague 2-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 0-2 Inter Inter
Liverpool Liverpool 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-0 Atalanta Atalanta
FC Bruges FC Bruges 4-1 Monaco Monaco
FC Copenhague FC Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Portugal Sporting Portugal 4-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 1-2 FC Barcelone FC Barcelone
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 5-1 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 2-0 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved