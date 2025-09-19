"Il est inarrêtable" : Pep Guardiola impressionné par Jérémy Doku

Jérémy Doku a inscrit son premier but de la saison en Ligue des Champions ce jeudi. Son entraîneur, Pep Guardiola, s'est exprimé au sujet de son joueur après la rencontre.

Le coach ne manque pas d’encenser son ailier : "Jérémy, dans cette position, en un contre un face aux défenseurs centraux, dans les cinq premiers mètres, c’est le joueur le plus rapide, il est inarrêtable !"

"Peut-être que sur les longues distances il souffre beaucoup à cause de sa génétique, mais dans les petits espaces – dans les une-deux, avec sa vitesse – c’est impressionnant," poursuit-il.



"Je l’encourage toujours à y aller, à tenter, à oser ! Et il a conclu par une finition incroyable à la fin." Manchester City s’est finalement imposé 2-0 face au Napoli pour son entrée en matière dans la compétition.

Jérémy Doku était titulaire et a été remplacé à la 65e par Savinho. Après avoir déjà inscrit un doublé de passes décisives contre Manchester United, le Diable Rouge continue donc de monter en puissance.

Le rendez-vous de ce dimanche ne s’annonce pas évident pour les Citizens. Ils affronteront l’actuel leader de la Premier League, Arsenal, à l’extérieur. Les Gunners ont réalisé un joli 12 sur 12 tandis que Manchester City en est à 6 sur 12 et pointe à la 8e place du classement.