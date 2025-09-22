Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles

L'Union souhaite construire à court terme un nouveau stade sur le site de Bempt, à Forest. Le champion de Belgique prépare actuellement une version mise à jour de l'étude d'incidences environnementales, qui sera déposée cette semaine auprès des instances compétentes.

Objectif : obtenir un permis d’environnement afin de pouvoir lancer définitivement le projet. Sportivement, l’Union vit des jours heureux, mais en dehors du terrain, le club veut aussi progresser.

L’actuel stade Joseph Marien a du charme, mais il ne répond plus aux normes modernes en matière de confort, de sécurité et d’infrastructures. Un nouveau stade doit combler ce fossé.

Un nouveau stade de 16 000 places

Depuis la reprise par Tony Bloom et Alex Muzio, la construction d’un stade moderne est devenue une priorité. Le site de Bempt a été choisi comme emplacement, où devrait voir le jour une enceinte écologique d’environ 16 000 places.

En juin, une première version de l’étude d’incidences environnementales a été déposée auprès de la Région bruxelloise. Ce rapport analyse notamment les conséquences sur la biodiversité, la qualité de vie et la mobilité. Le premier dossier n’était toutefois pas complet, une version mise à jour sera donc prochainement soumise.

Le club espère que cette nouvelle version mènera rapidement à l’obtention d’un permis d’environnement. Le rapport compte plus de 400 pages et, selon l’Union, il est solidement étayé. Un avis favorable lancerait l’enquête publique.