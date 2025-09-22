Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles

Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 316

L'Union souhaite construire à court terme un nouveau stade sur le site de Bempt, à Forest. Le champion de Belgique prépare actuellement une version mise à jour de l'étude d'incidences environnementales, qui sera déposée cette semaine auprès des instances compétentes.

Objectif : obtenir un permis d’environnement afin de pouvoir lancer définitivement le projet. Sportivement, l’Union vit des jours heureux, mais en dehors du terrain, le club veut aussi progresser.

L’actuel stade Joseph Marien a du charme, mais il ne répond plus aux normes modernes en matière de confort, de sécurité et d’infrastructures. Un nouveau stade doit combler ce fossé.

Un nouveau stade de 16 000 places

Depuis la reprise par Tony Bloom et Alex Muzio, la construction d’un stade moderne est devenue une priorité. Le site de Bempt a été choisi comme emplacement, où devrait voir le jour une enceinte écologique d’environ 16 000 places.

En juin, une première version de l’étude d’incidences environnementales a été déposée auprès de la Région bruxelloise. Ce rapport analyse notamment les conséquences sur la biodiversité, la qualité de vie et la mobilité. Le premier dossier n’était toutefois pas complet, une version mise à jour sera donc prochainement soumise.

Le club espère que cette nouvelle version mènera rapidement à l’obtention d’un permis d’environnement. Le rapport compte plus de 400 pages et, selon l’Union, il est solidement étayé. Un avis favorable lancerait l’enquête publique.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG

Plus de news

Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels

Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels

21:55
"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

21:40
Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

20:40
Jérémy Doku a paraphé un nouveau contrat... mais ce n'est pas avec Manchester City

Jérémy Doku a paraphé un nouveau contrat... mais ce n'est pas avec Manchester City

21:20
Silvio Proto réagit face aux critiques affirmant qu'Anderlecht ne donne plus sa chance aux jeunes

Silvio Proto réagit face aux critiques affirmant qu'Anderlecht ne donne plus sa chance aux jeunes

20:20
Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

19:40
Ces joueurs de Pro League qui peuvent rêver de briller à la Coupe du Monde - et rapporter gros

Ces joueurs de Pro League qui peuvent rêver de briller à la Coupe du Monde - et rapporter gros

18:40
Plusieurs clubs exclus des compétitions européennes ? Le jeu d'influence atteint des sommets

Plusieurs clubs exclus des compétitions européennes ? Le jeu d'influence atteint des sommets

20:00
2
Bientôt ressorti du placard ? Des nouvelles de Loïc Lapoussin, qui pourrait s'offrir un transfert in extremis

Bientôt ressorti du placard ? Des nouvelles de Loïc Lapoussin, qui pourrait s'offrir un transfert in extremis

19:00
"Ce but doit m'aider à progresser" : le match-déclic pour Adnane Abid au Standard ? Interview

"Ce but doit m'aider à progresser" : le match-déclic pour Adnane Abid au Standard ?

18:20
Encore présent pour la dernière de Tedesco : un Diable Rouge dispute ses premières minutes de la saison

Encore présent pour la dernière de Tedesco : un Diable Rouge dispute ses premières minutes de la saison

19:20
Bourreau des Zèbres mais casse-tête récurrent : la situation explosive de Jelle Vossen Réaction

Bourreau des Zèbres mais casse-tête récurrent : la situation explosive de Jelle Vossen

18:00
🎥 Pour le bêtisier : quand Sébastien Pocognoli se vautre au moment de célébrer le but victorieux de l'Union

🎥 Pour le bêtisier : quand Sébastien Pocognoli se vautre au moment de célébrer le but victorieux de l'Union

16:20
Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

17:40
Newcastle met en garde ses supporters avant le Lotto Park : "Évitez le quartier autant que possible"

Newcastle met en garde ses supporters avant le Lotto Park : "Évitez le quartier autant que possible"

17:20
2
Les mêmes reproches qu'à Anderlecht : le crédit de David Hubert s'épuise déjà, à Louvain Analyse

Les mêmes reproches qu'à Anderlecht : le crédit de David Hubert s'épuise déjà, à Louvain

16:40
Une belle consolation : le grand déçu du dernier rassemblement des Diables prolonge avec son club

Une belle consolation : le grand déçu du dernier rassemblement des Diables prolonge avec son club

17:00
Encore un absent supplémentaire pour plusieurs semaines ? Cette fois, Anderlecht a son mot à dire

Encore un absent supplémentaire pour plusieurs semaines ? Cette fois, Anderlecht a son mot à dire

16:00
🎥 "Faire tourner le chrono, ça fait partie du jeu" : la RAAL, pas naïve et prête pour sa "finale" de dimanche Interview

🎥 "Faire tourner le chrono, ça fait partie du jeu" : la RAAL, pas naïve et prête pour sa "finale" de dimanche

14:20
"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

12:40
La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

14:40
1
Quatre agents de police blessés : ça a bardé au Kehrweg

Quatre agents de police blessés : ça a bardé au Kehrweg

15:30
La Neuville toujours pas prête ? La décision tombe pour Olympic - RSCA Futures

La Neuville toujours pas prête ? La décision tombe pour Olympic - RSCA Futures

15:00
"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

12:00
3
De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature" Réaction

De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature"

13:20
L'éclopé de l'année a assez mangé son pain noir : "J'étais déprimé, oui"

L'éclopé de l'année a assez mangé son pain noir : "J'étais déprimé, oui"

13:40
"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche

"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche

13:00
L'espoir d'Anderlecht, en vain : l'argument qui aurait pu faire rester Kasper Dolberg

L'espoir d'Anderlecht, en vain : l'argument qui aurait pu faire rester Kasper Dolberg

14:00
Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

12:20
"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

09:30
Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

11:00
Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

11:40
Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

10:30
Un joueur belge décisif avec l'AS Monaco après la claque reçue par les Monégasques face à Bruges

Un joueur belge décisif avec l'AS Monaco après la claque reçue par les Monégasques face à Bruges

11:20
Hans Vanaken encense l'un de ses coéquipiers : "Il est extrêmement important pour nous"

Hans Vanaken encense l'un de ses coéquipiers : "Il est extrêmement important pour nous"

10:00
"Il était harcelé tous les jours pendant le mercato" : les confidences du père de Lucas Stassin sur son fils

"Il était harcelé tous les jours pendant le mercato" : les confidences du père de Lucas Stassin sur son fils

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
KV Malines KV Malines 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved