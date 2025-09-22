Quatorze ans plus tard, le PSG s'incline au Vélodrome face à Marseille : "C'est la folie"

Les Marseillais l'ont enfin fait. Après quatorze années d'attente, le club français a battu son rival parisien au Vélodrome.

L'OM s'est imposé sur le plus petit des scores (1-0) grâce à un but de la tête de Nayef Aguerd à la cinquième minute de jeu. L'international marocain a puni Lucas Chevalier, qui a complètement raté sa sortie.

Leonardo Balerdi est euphorique au micro de Ligue 1+ après la rencontre : "C'est la folie. Les supporters le méritent et nous aussi, parce qu'on travaille toujours pour ça."



"On est vraiment contents. On ne voulait pas les laisser jouer et je pense qu'on a bien travaillé. Le travail, ça paye," poursuit-il avec beaucoup d'excitation et de joie.

La réaction d'Ilya Zabarnyi

Ilya Zabarnyi, défenseur du PSG, était évidemment déçu : "C’est le foot, tout peut arriver. Le match a été difficile, on aurait dû gagner je pense. Je ne dis pas qu’on a mal joué. On a contrôlé le match, on aurait pu faire mieux mais c’est le football."

Autant vous dire que l'ambiance au Vélodrome était énorme au coup de sifflet final. Un véritable chaudron ! Les hommes de Roberto De Zerbi vont pouvoir fêter ce succès avant de rapidement se remettre au travail pour affronter Strasbourg vendredi.



Pour rappel, cette rencontre devait dans un premier temps se dérouler dimanche. Elle avait cependant été reportée en raison des conditions météorologiques.