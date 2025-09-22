"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

L'Union continue de survoler le championnat. Dimanche, le club bruxellois s'est imposé sur la pelouse du KRC Genk et est désormais en tête de la Jupiler Pro League avec 20 points sur 24. Le consultant Marc Degryse est impressionné !

Grâce à un but de Rob Schoofs dans le temps additionnel, l’Union a arraché une victoire précieuse sur la pelouse de Genk. Le club bruxellois signe ainsi son sixième succès de la saison et reste toujours invaincu en Jupiler Pro League.

Marc Degryse est impressionné par les prestations du champion en titre : "Si l’Union a réussi à aller chercher ce match, c’est grâce à sa force mentale et physique, à sa mentalité de compétition", a-t-il déclaré dans Het Laatste Nieuws.



Lire aussi… Olivier Renard doit-il commencer à craindre pour son poste ? Un ancien Diable Rouge est très clair

Selon l'ancien Diable Rouge, on peut discuter des heures sur les tactiques et les systèmes de jeu, mais cela ne fait pas tout : "Je suis d’avis que les systèmes ne gagnent pas des matches. D’autres facteurs jouent un rôle important, comme les erreurs individuelles en défense."

Un élément de l’ADN de l’Union, c’est justement cette grinta pendant 90 minutes dans leur transition défensive

Pour lui, la clé du succès dimanche était limpide : "Un élément de l’ADN de l’Union, c’est justement cette grinta pendant 90 minutes dans leur transition défensive. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, si tu n’as pas cette hargne mentale et physique sans ballon, tu perdras toujours face à une équipe comme l’Union."

Pendant que l’Union pouvait de nouveau célébrer, le Racing Genk, lui, panse ses plaies. Les Limbourgeois occupent la 14e place du classement, seuls OHL et Dender sont derrière eux. Pas de quoi aborder avec confiance leur déplacement à Glasgow, où ils défieront les Rangers jeudi en ouverture de leur campagne d’Europa League.