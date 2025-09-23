"C'est les émotions" : Kylian Mbappé réagit au Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé

Ce lundi, au Théâtre du Châtelet à Paris, se déroulait la cérémonie du Ballon d'Or 2025. Le grand gagnant est Ousmane Dembélé, qui devance Lamine Yamal. Le compatriote français du joueur du PSG, Kylian Mbappé, a réagi à ce sacre.

Le buteur du Real Madrid a salué le Parisien via une story publiée sur Instagram : "Ousmane Dembélé. C’est les émotions mon frère ! Tu mérites x1000."

Le Madrilène, qui n'était pas présent à la cérémonie, a quant à lui terminé à la septième place. La délégation du Real n'était d'ailleurs pas non plus de la partie. Il semble bel et bien y avoir un boycott général du club de la capitale espagnole.



Vinicius avait terminé à la seconde place en 2024

La saison dernière, la déception était grandiose pour le Real Madrid qui espérait voir Vinicius soulever la récompense. C'est finalement Rodri qui avait remporté le Ballon d'Or 2024.

Les Madrilènes jouent sur la pelouse de Levante en Liga ce mardi soir. Actuellement premiers avec cinq victoires en cinq matchs, ils pourraient poursuivre leur série.

Quant au PSG du vainqueur du Ballon d'Or, il s'est incliné ce lundi. En effet, l'OM a remporté son premier Classique au Vélodrome depuis quatorze ans.