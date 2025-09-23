"Ils ne font que le détruire" : Jorthy Mokio défendu publiquement par une légende du football néerlandais

Peu utilisé à l'Ajax Amsterdam depuis le début de la saison, Jorthy Mokio reçoit le soutien d'une icone du football néerlandais, Wesley Sneijder, qui ne comprend pas sa mise sur le banc.

Après avoir connu ses grands débuts professionnels sous les ordres de Francesco Farioli la saison dernière, Jorthy Mokio espérait pouvoir enchaîner avec le noyau A de l'Ajax Amsterdam.

Cependant, le nouvel entraîneur des Ajacides, John Heitinga, ne semble pas accorder la même importance au jeune Belge de 17 ans, déjà appelé par Rudi Garcia chez les Diables Rouges au mois de mars.

L'ancien joueur de La Gantoise a tout de même pris part à quatre rencontres depuis le début du championnat, mais pour un maigre total de 63 minutes de jeu. Seule une mi-temps entière disputée contre les Go Ahead Eagles lui a permis de réellement s’exprimer ; ses entrées contre Telstar, Almelo et Zwolle n’ont duré que quelques minutes.

Wesley Sneijder défend publiquement Jorthy Mokio

Resté sur le banc pendant l’intégralité du match ce week-end lors du partage entre le PSV et l'Ajax, Jorthy Mokio a été défendu publiquement par une icône du football néerlandais, Wesley Sneijder.

Sur le programme télévisé néerlandais "Rondo" de Ziggo Sport, il n’a pas été tendre avec les dirigeants de l'Ajax. "Vous avez un super jeune milieu de terrain, puis vous vous faites prêter cet Anglais (James McConnell, loué par Liverpool). En réalité, ils ne font que détruire Mokio", a assuré Sneijder, qui a également ajouté que l'Ajax devrait s’inspirer de son grand rival, le Feyenoord Rotterdam.