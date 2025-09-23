"Ils ne font que le détruire" : Jorthy Mokio défendu publiquement par une légende du football néerlandais

"Ils ne font que le détruire" : Jorthy Mokio défendu publiquement par une légende du football néerlandais
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Peu utilisé à l'Ajax Amsterdam depuis le début de la saison, Jorthy Mokio reçoit le soutien d'une icone du football néerlandais, Wesley Sneijder, qui ne comprend pas sa mise sur le banc.

Après avoir connu ses grands débuts professionnels sous les ordres de Francesco Farioli la saison dernière, Jorthy Mokio espérait pouvoir enchaîner avec le noyau A de l'Ajax Amsterdam.

Cependant, le nouvel entraîneur des Ajacides, John Heitinga, ne semble pas accorder la même importance au jeune Belge de 17 ans, déjà appelé par Rudi Garcia chez les Diables Rouges au mois de mars.

L'ancien joueur de La Gantoise a tout de même pris part à quatre rencontres depuis le début du championnat, mais pour un maigre total de 63 minutes de jeu. Seule une mi-temps entière disputée contre les Go Ahead Eagles lui a permis de réellement s’exprimer ; ses entrées contre Telstar, Almelo et Zwolle n’ont duré que quelques minutes.

Wesley Sneijder défend publiquement Jorthy Mokio

Resté sur le banc pendant l’intégralité du match ce week-end lors du partage entre le PSV et l'Ajax, Jorthy Mokio a été défendu publiquement par une icône du football néerlandais, Wesley Sneijder.

Sur le programme télévisé néerlandais "Rondo" de Ziggo Sport, il n’a pas été tendre avec les dirigeants de l'Ajax. "Vous avez un super jeune milieu de terrain, puis vous vous faites prêter cet Anglais (James McConnell, loué par Liverpool). En réalité, ils ne font que détruire Mokio", a assuré Sneijder, qui a également ajouté que l'Ajax devrait s’inspirer de son grand rival, le Feyenoord Rotterdam.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ajax
Pays-Bas
Wesley Sneijder
Jorthy Mokio

Plus de news

Danijel Milicevic a refusé deux clubs belges cet été : l'ancien coach de Gand reste très ambitieux

Danijel Milicevic a refusé deux clubs belges cet été : l'ancien coach de Gand reste très ambitieux

17:30
De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht

De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht

16:20
La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

16:40
Ousmane Dembélé, blessé à répétition puis Ballon d'Or : une histoire inspirante pour Roméo Lavia

Ousmane Dembélé, blessé à répétition puis Ballon d'Or : une histoire inspirante pour Roméo Lavia

16:20
Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe en tant qu'entraîneur, Rik Pauwels est décédé ce mardi

Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe en tant qu'entraîneur, Rik Pauwels est décédé ce mardi

16:00
Mercato terminé, vraiment ? Un attaquant en test pourrait signer un contrat à Charleroi

Mercato terminé, vraiment ? Un attaquant en test pourrait signer un contrat à Charleroi

15:30
Ibrahim Karamoko en défense : une bonne trouvaille pour le Standard ? "Ça ne m'a pas surpris" Interview

Ibrahim Karamoko en défense : une bonne trouvaille pour le Standard ? "Ça ne m'a pas surpris"

14:20
Un nouveau rôle pour le Liégeois Gary Magnée au Cercle : "Quand on a joué ailleurs toute sa vie..."

Un nouveau rôle pour le Liégeois Gary Magnée au Cercle : "Quand on a joué ailleurs toute sa vie..."

15:00
Celui qui voudra l'acheter devra casser sa tirelire : le prochain transfert record du FC Bruges, c'est lui Analyse

Celui qui voudra l'acheter devra casser sa tirelire : le prochain transfert record du FC Bruges, c'est lui

14:40
Formé au RWDM et passé par un club de Serie A, il rebondit dans son autre "chez lui", en Pologne

Formé au RWDM et passé par un club de Serie A, il rebondit dans son autre "chez lui", en Pologne

14:00
Un ancien de Courtrai, Ostende, Lokeren et Zulte Waregem retrouve la D1A

Un ancien de Courtrai, Ostende, Lokeren et Zulte Waregem retrouve la D1A

13:40
Pourquoi Warleson n'a plus sa place au Cercle de Bruges ?

Pourquoi Warleson n'a plus sa place au Cercle de Bruges ?

13:20
"Ils ne peuvent vraiment faire mieux" : Steven Defour est catégorique après Anderlecht - Antwerp

"Ils ne peuvent vraiment faire mieux" : Steven Defour est catégorique après Anderlecht - Antwerp

13:00
"J'ai travaillé dur pour payer ses écoles, son foot" : les mots de la mère de Dembélé après le Ballon d'Or

"J'ai travaillé dur pour payer ses écoles, son foot" : les mots de la mère de Dembélé après le Ballon d'Or

12:40
Steven Defour réagit à la situation du KRC Genk : "Quand ça ne va pas, il faut avoir un plan B"

Steven Defour réagit à la situation du KRC Genk : "Quand ça ne va pas, il faut avoir un plan B"

12:20
1
Pourquoi mettre Jelle Vossen sur le banc ? Voici l'explication derrière le temps de jeu limité du buteur

Pourquoi mettre Jelle Vossen sur le banc ? Voici l'explication derrière le temps de jeu limité du buteur

12:00
Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

11:40
"C'est les émotions" : Kylian Mbappé réagit au Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé

"C'est les émotions" : Kylian Mbappé réagit au Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé

11:20
Les chances de titre déjà envolées pour Genk ? Hein Vanhaezebrouck réagit

Les chances de titre déjà envolées pour Genk ? Hein Vanhaezebrouck réagit

11:00
Le Napoli de Kevin De Bruyne s'impose dans la douleur face à un promu

Le Napoli de Kevin De Bruyne s'impose dans la douleur face à un promu

10:30
Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

10:00
1
Qui pour succéder à Joel Ordonez au Club de Bruges en cas de départ l'été prochain ?

Qui pour succéder à Joel Ordonez au Club de Bruges en cas de départ l'été prochain ?

09:30
Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

09:00
"Un préjudice moral", "C'est très étrange" : le père de Lamine Yamal vide son sac

"Un préjudice moral", "C'est très étrange" : le père de Lamine Yamal vide son sac

08:30
Thorsten Fink doit commencer à s'inquiéter pour sa place à Genk : une semaine cruciale l'attend

Thorsten Fink doit commencer à s'inquiéter pour sa place à Genk : une semaine cruciale l'attend

08:00
1
Nicky Hayen met définitivement un terme au "petit incident" avec son homme en pleine forme

Nicky Hayen met définitivement un terme au "petit incident" avec son homme en pleine forme

07:40
Hein Vanhaezebrouck inquiet pour le KRC Genk : "Ce sont des chiffres de relégable"

Hein Vanhaezebrouck inquiet pour le KRC Genk : "Ce sont des chiffres de relégable"

07:20
"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

07:00
Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

06:30
Le grand gagnant du Ballon d'Or est connu !

Le grand gagnant du Ballon d'Or est connu !

22:51
Quatorze ans plus tard, le PSG s'incline au Vélodrome face à Marseille : "C'est la folie"

Quatorze ans plus tard, le PSG s'incline au Vélodrome face à Marseille : "C'est la folie"

22:38
Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels

Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels

21:55
1
"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

21:40
Jérémy Doku a paraphé un nouveau contrat... mais ce n'est pas avec Manchester City

Jérémy Doku a paraphé un nouveau contrat... mais ce n'est pas avec Manchester City

21:20
Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles

Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles

21:00
Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 3
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-3 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
PSV PSV 4-2 FC Groningen FC Groningen
Telstar Telstar 2-2 FC Volendam FC Volendam
Heerenveen Heerenveen 1-2 FC Twente FC Twente
Utrecht Utrecht 4-1 Excelsior Excelsior
NEC NEC 3-0 NAC NAC
Ajax Ajax 2-0 Heracles Heracles
Feyenoord Feyenoord 2-0 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 24/09 Zwolle Zwolle
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved