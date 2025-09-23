"J'ai travaillé dur pour payer ses écoles, son foot" : les mots de la mère de Dembélé après le Ballon d'Or

Ousmane Dembélé a été élu grand gagnant du Ballon d'Or 2025 au Théâtre du Châtelet à Paris ce lundi. Sa maman, Fatimata, a réagi au sacre de son fils au micro du Parisien.

"Je ne suis pas quelqu’un qui aime se montrer, je préfère rester discrète," pointe-t-elle. "Quand je vais voir mon fils au stade, je peux être au milieu de la foule sans que l’on sache que je suis la maman d’Ousmane. Je n’ai pas la grosse tête par rapport à ça."

Ousmane Dembélé, un mordu de foot depuis toujours : "Depuis tout petit, il n’y avait que le foot dans sa tête. Ousmane n’aimait pas l’école : il a suivi les cours généraux, mais ce qu’il aimait par-dessus tout, c’était jouer. Il était tout le temps avec son ballon. Parfois, je l’envoyais au supermarché : on prenait le chariot, et lui, il était toujours avec son ballon."



Lire aussi… Le grand gagnant du Ballon d'Or est connu !

"Si j’ai une belle voiture aujourd’hui, c’est grâce à lui. Si on arrive à subvenir aux besoins de certaines personnes qui sont dans le besoin, c’est grâce à lui…," poursuit-elle avec fierté.

Je me suis toujours dépensée sans penser à moi, à 200 %.

La maman d'Ousmane Dembélé a donné beaucoup pour son fils : "J’ai travaillé dur pour payer ses écoles, son foot. Je me suis toujours dépensée sans penser à moi, à 200 %. Et aujourd’hui, Ousmane fait la même chose pour sa maman. Il s’occupe de moi comme je me suis occupée de mes parents. Ma vie a changé, mais je ne vis pas dans l’abondance extrême. On reste des gens simples."

"Bon, là, le Ballon d’Or, c’est vraiment autre chose. Même dans sa jeunesse, on a parlé de Barcelone, de ses rêves… mais le Ballon d’Or… on n’en était pas arrivé là ! Imaginer son fils comme le meilleur joueur du monde… et pourtant, je vous garantis que ça ne me surprend pas," conclut-elle.