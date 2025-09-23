Will Still va réaliser un rêve de gosse ce soir : "On ne vient pas pour garer le bus"

Will Still va réaliser un rêve de gosse ce soir : "On ne vient pas pour garer le bus"
Photo: © photonews
Deviens fan de Southampton! 21

Ce soir, Southampton se déplace à Liverpool dans le cadre du troisième tour de la League Cup. Un déplacement à Anfield forcément très attendu par Will Still.

Cet été, Will Still est revenu à ses racines en signant pour la première fois de sa jeune carrière d'entraîneur dans un club anglais. Même si le rêve absolu - coacher West Ham - attendra encore un peu, l'ancien T1 de Lens et Reims va vivre un grand moment ce soir avec le déplacement à Liverpool.

Cela représente beaucoup pour lui : "Je me rends compte de la chance que j'ai. J'ai un chemin un peu atypique. Mais je suis juste un gars normal qui a grandi dans le Brabant Wallon, qui a joué au foot en provinciale et qui a aujourd'hui la chance d'être l'entraîneur de Southampton, d'aller jouer un match de Coupe à Anfield", explique-t-il pour RTL.

Un rendez-vous à ne pas banaliser : "Je pense que je suis un peu comme tout le monde, j'ai regardé Liverpool à la télé quand j'étais petit. Steven Gerrard, c'était l'emblème qu'on idolâtrait tous. Mais je reste très calme, même si je réalise la chance que j'ai, on y va pour essayer, pour montrer la meilleure version de nous-mêmes".

La surprise du troisième tour ?

Southampton n'a que moyennement commencé la saison, avec six points en six matchs de Championship. La magie de la Coupe fera-t-elle son oeuvre ? "On s'attend à ce qu'il y ait pas mal de changements dans le onze de base, Arne Slot va sans doute faire tourner une grande partie de son effectif. Mais même quand ils font tourner, il y a un attaquant comme Isak qui peut commencer, pareil pour des garçons comme Joe Gomez ou Curtis Jones, il y a beaucoup de qualité dans tous les secteurs de jeu".

Pour créer l'exploit, les Saints devront jouer le match parfait : "On se doute du challenge que ce sera pour nous, mais on ne vient pas pour garer le bus pour se faire dominer. On a envie d'être proactifs. Certes, on va devoir défendre pendant pas mal de temps, mais on doit essayer, en se montrant solidaires et assez vaillants. On est aussi une bonne équipe, avec de la qualité individuelle et collective, à nous de montrer ça ce soir".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Southampton
William Still

Plus de news

Besnik Hasi, la face immergée de l'iceberg anderlechtois : "Trouver le moins mauvais compromis possible"

Besnik Hasi, la face immergée de l'iceberg anderlechtois : "Trouver le moins mauvais compromis possible"

19:30
Vincent Euvrard a trouvé la clé pour Adnane Abid au Standard : "Il est très fort dans ce registre" Interview

Vincent Euvrard a trouvé la clé pour Adnane Abid au Standard : "Il est très fort dans ce registre"

19:00
Anderlecht a contrarié Ivan Leko cet été : "Ces deux joueurs, nous les voulions aussi"

Anderlecht a contrarié Ivan Leko cet été : "Ces deux joueurs, nous les voulions aussi"

18:40
Le cas Cédric Hatenboer, qui donne des maux de tête à Olivier Renard : comment en est-on arrivé là ? Analyse

Le cas Cédric Hatenboer, qui donne des maux de tête à Olivier Renard : comment en est-on arrivé là ?

18:20
Danijel Milicevic a refusé deux clubs belges cet été : l'ancien coach de Gand reste très ambitieux

Danijel Milicevic a refusé deux clubs belges cet été : l'ancien coach de Gand reste très ambitieux

17:30
"Ils ne font que le détruire" : Jorthy Mokio défendu publiquement par une légende du football néerlandais

"Ils ne font que le détruire" : Jorthy Mokio défendu publiquement par une légende du football néerlandais

17:00
De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht

De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht

16:20
La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

16:40
Ousmane Dembélé, blessé à répétition puis Ballon d'Or : une histoire inspirante pour Roméo Lavia

Ousmane Dembélé, blessé à répétition puis Ballon d'Or : une histoire inspirante pour Roméo Lavia

16:20
Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe en tant qu'entraîneur, Rik Pauwels est décédé ce mardi

Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe en tant qu'entraîneur, Rik Pauwels est décédé ce mardi

16:00
Mercato terminé, vraiment ? Un attaquant en test pourrait signer un contrat à Charleroi

Mercato terminé, vraiment ? Un attaquant en test pourrait signer un contrat à Charleroi

15:30
Un nouveau rôle pour le Liégeois Gary Magnée au Cercle : "Quand on a joué ailleurs toute sa vie..."

Un nouveau rôle pour le Liégeois Gary Magnée au Cercle : "Quand on a joué ailleurs toute sa vie..."

15:00
Ibrahim Karamoko en défense : une bonne trouvaille pour le Standard ? "Ça ne m'a pas surpris" Interview

Ibrahim Karamoko en défense : une bonne trouvaille pour le Standard ? "Ça ne m'a pas surpris"

14:20
Celui qui voudra l'acheter devra casser sa tirelire : le prochain transfert record du FC Bruges, c'est lui Analyse

Celui qui voudra l'acheter devra casser sa tirelire : le prochain transfert record du FC Bruges, c'est lui

14:40
Formé au RWDM et passé par un club de Serie A, il rebondit dans son autre "chez lui", en Pologne

Formé au RWDM et passé par un club de Serie A, il rebondit dans son autre "chez lui", en Pologne

14:00
Un ancien de Courtrai, Ostende, Lokeren et Zulte Waregem retrouve la D1A

Un ancien de Courtrai, Ostende, Lokeren et Zulte Waregem retrouve la D1A

13:40
Pourquoi Warleson n'a plus sa place au Cercle de Bruges ?

Pourquoi Warleson n'a plus sa place au Cercle de Bruges ?

13:20
"Ils ne peuvent vraiment faire mieux" : Steven Defour est catégorique après Anderlecht - Antwerp

"Ils ne peuvent vraiment faire mieux" : Steven Defour est catégorique après Anderlecht - Antwerp

13:00
"J'ai travaillé dur pour payer ses écoles, son foot" : les mots de la mère de Dembélé après le Ballon d'Or

"J'ai travaillé dur pour payer ses écoles, son foot" : les mots de la mère de Dembélé après le Ballon d'Or

12:40
Steven Defour réagit à la situation du KRC Genk : "Quand ça ne va pas, il faut avoir un plan B"

Steven Defour réagit à la situation du KRC Genk : "Quand ça ne va pas, il faut avoir un plan B"

12:20
1
Pourquoi mettre Jelle Vossen sur le banc ? Voici l'explication derrière le temps de jeu limité du buteur

Pourquoi mettre Jelle Vossen sur le banc ? Voici l'explication derrière le temps de jeu limité du buteur

12:00
Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

11:40
"C'est les émotions" : Kylian Mbappé réagit au Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé

"C'est les émotions" : Kylian Mbappé réagit au Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé

11:20
Les chances de titre déjà envolées pour Genk ? Hein Vanhaezebrouck réagit

Les chances de titre déjà envolées pour Genk ? Hein Vanhaezebrouck réagit

11:00
Le Napoli de Kevin De Bruyne s'impose dans la douleur face à un promu

Le Napoli de Kevin De Bruyne s'impose dans la douleur face à un promu

10:30
Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

10:00
1
Qui pour succéder à Joel Ordonez au Club de Bruges en cas de départ l'été prochain ?

Qui pour succéder à Joel Ordonez au Club de Bruges en cas de départ l'été prochain ?

09:30
Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

09:00
"Un préjudice moral", "C'est très étrange" : le père de Lamine Yamal vide son sac

"Un préjudice moral", "C'est très étrange" : le père de Lamine Yamal vide son sac

08:30
Thorsten Fink doit commencer à s'inquiéter pour sa place à Genk : une semaine cruciale l'attend

Thorsten Fink doit commencer à s'inquiéter pour sa place à Genk : une semaine cruciale l'attend

08:00
1
Nicky Hayen met définitivement un terme au "petit incident" avec son homme en pleine forme

Nicky Hayen met définitivement un terme au "petit incident" avec son homme en pleine forme

07:40
Hein Vanhaezebrouck inquiet pour le KRC Genk : "Ce sont des chiffres de relégable"

Hein Vanhaezebrouck inquiet pour le KRC Genk : "Ce sont des chiffres de relégable"

07:20
"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

07:00
Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

06:30
Le grand gagnant du Ballon d'Or est connu !

Le grand gagnant du Ballon d'Or est connu !

22:51
Quatorze ans plus tard, le PSG s'incline au Vélodrome face à Marseille : "C'est la folie"

Quatorze ans plus tard, le PSG s'incline au Vélodrome face à Marseille : "C'est la folie"

22:38

Plus de news

Les plus populaires

The Championship

 Journée 46
Swansea Swansea 3-3 Oxford Utd Oxford Utd
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 1-2 Leeds United Leeds United
Sheffield United Sheffield United 1-1 Blackburn Blackburn
Burnley Burnley 3-1 Millwall Millwall
Norwich City Norwich City 4-2 Cardiff City Cardiff City
Bristol City Bristol City 2-2 Preston North End Preston North End
Watford Watford 1-1 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Sunderland Sunderland 0-1 QPR QPR
West Bromwich West Bromwich 5-3 Luton Town Luton Town
Coventry City Coventry City 2-0 Middlesbrough Middlesbrough
Portsmouth Portsmouth 1-1 Hull City Hull City
Derby County Derby County 0-0 Stoke City Stoke City
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved