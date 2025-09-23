Will Still va réaliser un rêve de gosse ce soir : "On ne vient pas pour garer le bus"

Ce soir, Southampton se déplace à Liverpool dans le cadre du troisième tour de la League Cup. Un déplacement à Anfield forcément très attendu par Will Still.

Cet été, Will Still est revenu à ses racines en signant pour la première fois de sa jeune carrière d'entraîneur dans un club anglais. Même si le rêve absolu - coacher West Ham - attendra encore un peu, l'ancien T1 de Lens et Reims va vivre un grand moment ce soir avec le déplacement à Liverpool.

Cela représente beaucoup pour lui : "Je me rends compte de la chance que j'ai. J'ai un chemin un peu atypique. Mais je suis juste un gars normal qui a grandi dans le Brabant Wallon, qui a joué au foot en provinciale et qui a aujourd'hui la chance d'être l'entraîneur de Southampton, d'aller jouer un match de Coupe à Anfield", explique-t-il pour RTL.

Un rendez-vous à ne pas banaliser : "Je pense que je suis un peu comme tout le monde, j'ai regardé Liverpool à la télé quand j'étais petit. Steven Gerrard, c'était l'emblème qu'on idolâtrait tous. Mais je reste très calme, même si je réalise la chance que j'ai, on y va pour essayer, pour montrer la meilleure version de nous-mêmes".

La surprise du troisième tour ?

Southampton n'a que moyennement commencé la saison, avec six points en six matchs de Championship. La magie de la Coupe fera-t-elle son oeuvre ? "On s'attend à ce qu'il y ait pas mal de changements dans le onze de base, Arne Slot va sans doute faire tourner une grande partie de son effectif. Mais même quand ils font tourner, il y a un attaquant comme Isak qui peut commencer, pareil pour des garçons comme Joe Gomez ou Curtis Jones, il y a beaucoup de qualité dans tous les secteurs de jeu".

Pour créer l'exploit, les Saints devront jouer le match parfait : "On se doute du challenge que ce sera pour nous, mais on ne vient pas pour garer le bus pour se faire dominer. On a envie d'être proactifs. Certes, on va devoir défendre pendant pas mal de temps, mais on doit essayer, en se montrant solidaires et assez vaillants. On est aussi une bonne équipe, avec de la qualité individuelle et collective, à nous de montrer ça ce soir".