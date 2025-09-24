🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

Dodi Lukebakio a été décisif dès sa première apparition sous les couleurs de Benfica. Pas de victoire cependant pour les hommes de José Mourinho qui ont concédé un but dans les derniers instants.

Le club lisboète affrontait le Rio Ave dans le cadre de la sixième journée du championnat portugais. Un adversaire sur le papier à la portée de Benfica, mais tout ne s'est finalement pas passé comme prévu.

Georgiy Sudakov pensait offrir la victoire aux siens en ouvrant le score à la 86e minute. L'Ukrainien a reçu un superbe ballon de Dodi Lukebakio depuis le côté droit, lui offrant la possibilité de marquer, ce qu'il a parfaitement fait.

Le Diable Rouge était monté au jeu à la 65e à la place d'un certain Franjo Ivanović, ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise. Arrivé il y a trois semaines, Lukebakio disputait seulement sa première rencontre. La raison ? Il était blessé au pied.

Le Rio Ave égalise...

André Luiz, monté au jeu à la 58e, va cependant finalement calmer tout un stade en égalisant à la 90+1e minute de jeu. L'ailier brésilien a planté une magnifique frappe à l'entrée du grand rectangle depuis le côté droit. Anatoliï Troubine n'a rien pu faire.

Les Aigles ne réalisent pas une bonne opération avec ce match nul. Après six journées, le club portugais pointe à la troisième place, derrière le Sporting et Porto. Découvrez le classement de la Liga Portugal ci-dessous.