Aston Villa réagit à la crise : l'homme qui a fait d'Amadou Onana son transfert le plus cher est viré

Arrivé en Angleterre en juin 2023, Monchi n'est plus le directeur sportif d'Aston Villa. C'est lui qui avait permis à Amadou Onana de venir disputer la Coupe d'Europe à Birmingham.

Connu pour ses succès au FC Séville et à l'AS Roma, Monchi avait été recruté au poste de "président des opérations liées au football", autrement dit directeur sportif, à Aston Villa.

Arrivé à Birmingham en juin 2023, il avait notamment fait venir Amadou Onana pour près de 60 millions d'euros : le transfert le plus cher de tout son passage au sein du club de Premier League. Le Diable Rouge est actuellement blessé, comme son compatriote, Youri Tielemans.

Some of the notable ins & outs during Monchi's time as Aston Villa president of football operations 🔀



Monchi paie le mauvais début de saison d'Aston Villa

Néanmoins, les Villans occupent une inquiétante 18e place en Premier League et n’ont inscrit qu’un seul petit but en cinq rencontres de championnat. Pour un club qualifié en Europa League et éliminé par le PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions la saison dernière, le bilan est bien trop maigre.

Une décision "électrochoc" a donc été prise, et c’est Monchi qui en fait les frais. Un peu plus de deux ans après son arrivée, l’Espagnol quitte Aston Villa sur une fausse note, malgré les exploits réalisés par le club durant son passage.

"Il est toujours difficile de trouver les mots justes dans ces moments-là – surtout en anglais – mais je tenais à vous remercier chaleureusement. Nous avons partagé tant de moments formidables ces deux dernières années, mais par-dessus tout, je repartirai avec les nombreux nouveaux amis que je me suis faits à Aston Villa", a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. Son successeur pourrait être Roberto Olabe, l’actuel directeur sportif de la Real Sociedad, selon le journaliste italien Fabrizio Romano.