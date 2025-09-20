Voici quand Amadou Onana et Youri Tielemans pourraient faire leur retour sur les terrains

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les deux Diables Rouges d'Aston Villa, Amadou Onana et Youri Tielemans, sont actuellement blessés. Leur coach, Unai Emery, a fait le point sur leur situation.

Amadou Onana n'a plus joué depuis le 23 août dernier. Aston Villa s'était incliné 1-0 face à Brentford pour le compte de la deuxième journée de championnat. Le milieu défensif souffre d'une blessure aux ischio-jambiers.

La date exacte de son retour n'est pas connue, mais son entraîneur se veut optimiste. Ce dernier explique qu'il est "proche d'un retour".

Le joueur sera examiné avant la rencontre des Villans de ce dimanche face à Sunderland. Il est cependant peu probable qu'il fasse déjà son retour. Il semble plus probable qu'il fasse son retour le week-end prochain ou peut-être en semaine face à Bologne en Ligue Europa.

Youri Tielemans bientôt de retour ?

Concernant Youri Tielemans, sa situation évolue positivement. Touché au mollet face à Everton le week-end dernier, sa blessure n'est visiblement pas grave et celle-ci évolue "mieux que prévu".

Son retour pourrait avoir lieu dans "une à deux semaines", explique son entraîneur. Le milieu belge pourrait donc revenir contre Fulham le week-end prochain, face au Feyenoord le 2 octobre, contre Burnley le 5 ou, dans le pire des cas, après la trêve.