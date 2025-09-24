Igor De Camargo furibard après le nul face à Seraing : les mots forts de l'entraîneur des Francs Borains

Photo: © photonews

Les Francs Borains sont dans le dur ces dernières semaines. Igor De Camargo n'est pas content de ce qu'il a vu de la part de son équipe contre Seraing.

Où est passé le bon début de saison des Francs Borains ? Les troupes d'Igor De Camargo avaient commencé par un 5 sur 9 contre le Club NXT, le Patro Eisden et Lommel, tout en proposant un jeu pétillant. Mais la piteuse élimination en Coupe de Belgique contre Ninove a fait des dégâts.

En championnat, les protégés du Stade Robert Urbain ont enchaîné trois défaites de rang. La série a pris fin hier soir contre Seraing. Mais le 0-0 face aux Métallos ne convainc pas grand monde. C'est qu'après une bonne entame de match, les Francs Borains ont complètement disparu de la circulation en deuxième période et peuvent s'estimer heureux du résultat.

Retrouver du mordant

"On ressent énormément de frustration car on sait qu'on peut faire beaucoup plus. On a l'impression d'avoir laissé filer deux points, surtout au vu de la première période. Ensuite, on a eu du mal à faire circuler le ballon, à combiner, et on n'a pas montré la volonté nécessaire pour se battre. En seconde période, c'était un black-out total", explique Igor De Camargo dans La Dernière Heure.

L'équipe ne jouera pas le weekend prochain : le prochain match est prévu le 3 octobre contre les RSCA Futures : "J'espère que ce break va nous permettre de réfléchir et d'en parler. Il faut changer d'attitude, vouloir davantage, et retrouver cette équipe qui avait si bien entamé la saison. Les détails font la différence, et il est temps de les régler pour enfin mettre ce ballon au fond".

On ne peut pas dire que De Camargo n'a pas tenté d'inversé la tendance : l'ancien Diable Rouge a effectué trois changements devant et est passé en 3-5-2, sans que cela ne porte ses fruits pour le moment. C'est tout un groupe qui doit continuer à se remettre en question.

RFC Seraing
Francs Borains
Igor De Camargo

