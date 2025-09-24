La première offrande de l'un, le premier but de l'autre : Théo Leoni et Norman Bassette à la fête avec Reims

La Ligue 2 sourit aux joueurs belges. La colonie noire jaune rouge de Reims a frappé fort hier soir.

Pendant que Lucas Stassin portait encore Saint-Étienne sur ses épaules en inscrivant le seul but de la rencontre à Amiens, d'autres Belges étaient en action dans l'antichambre de l'élite française.

Il y en avait trois pour ce Reims - Clermont : Théo Leoni et Norman Bassette ont été titularisés par Karel Geraerts (sans compter Teddy Teuma), Maximiliano Caufriez était aligné d'entrée dans le camp d'en face.

Bassette doublement décisif

La partie a rapidement basculé : après trois minutes seulement, Clermont se retrouvait réduit à dix suite à la faute d'un défenseur qui avait empêché Bassette de filer seul au but. Reims en a profité pour ouvrir le score en fin de premier quart d'heure et faire le break juste avant la pause. Avant un but 100% belge en seconde mi-temps.

Bien servi par Théo Leoni, Bassette a décoché une frappe surpuissante pour reprendre deux buts d'écart, quelques minutes après la réduction du score des visiteurs. La première action décisive pour nos deux compatriotes depuis leur arrivée en Champagne.

Reims s'est finalement imposé 4-1, de quoi reprendre confiance après la défaite 3-2 contre Saint-Étienne. Les troupes de Karel Geraerts (et de Tim Smolders) remontent à la cinquième place du classement de Ligue 2.