La première offrande de l'un, le premier but de l'autre : Théo Leoni et Norman Bassette à la fête avec Reims

La première offrande de l'un, le premier but de l'autre : Théo Leoni et Norman Bassette à la fête avec Reims
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Ligue 2 sourit aux joueurs belges. La colonie noire jaune rouge de Reims a frappé fort hier soir.

Pendant que Lucas Stassin portait encore Saint-Étienne sur ses épaules en inscrivant le seul but de la rencontre à Amiens, d'autres Belges étaient en action dans l'antichambre de l'élite française.

Il y en avait trois pour ce Reims - Clermont : Théo Leoni et Norman Bassette ont été titularisés par Karel Geraerts (sans compter Teddy Teuma), Maximiliano Caufriez était aligné d'entrée dans le camp d'en face.

Bassette doublement décisif

La partie a rapidement basculé : après trois minutes seulement, Clermont se retrouvait réduit à dix suite à la faute d'un défenseur qui avait empêché Bassette de filer seul au but. Reims en a profité pour ouvrir le score en fin de premier quart d'heure et faire le break juste avant la pause. Avant un but 100% belge en seconde mi-temps.

Bien servi par Théo Leoni, Bassette a décoché une frappe surpuissante pour reprendre deux buts d'écart, quelques minutes après la réduction du score des visiteurs. La première action décisive pour nos deux compatriotes depuis leur arrivée en Champagne.

Reims s'est finalement imposé 4-1, de quoi reprendre confiance après la défaite 3-2 contre Saint-Étienne. Les troupes de Karel Geraerts (et de Tim Smolders) remontent à la cinquième place du classement de Ligue 2.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Reims
Clermont FC
Theo Leoni

Plus de news

"Sa force n'existe nulle part ailleurs" : quand l'Antwerp pourra-t-il enfin ouvrir sa nouvelle tribune 2 ?

"Sa force n'existe nulle part ailleurs" : quand l'Antwerp pourra-t-il enfin ouvrir sa nouvelle tribune 2 ?

07:40
Improbable, et pourtant : un ancien joueur du Standard proche de rejoindre Anderlecht !

Improbable, et pourtant : un ancien joueur du Standard proche de rejoindre Anderlecht !

07:20
"Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

"Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

07:00
Igor De Camargo furibard après le nul face à Seraing : les mots forts de l'entraîneur des Francs Borains

Igor De Camargo furibard après le nul face à Seraing : les mots forts de l'entraîneur des Francs Borains

06:40
L'infirmerie du Standard se vide : Vincent Euvrard aura enfin un peu plus l'embarras du choix Analyse

L'infirmerie du Standard se vide : Vincent Euvrard aura enfin un peu plus l'embarras du choix

06:00
Will Still, nouvelle victime du "Arne Slot time" : Southampton a frôlé l'exploit à Liverpool

Will Still, nouvelle victime du "Arne Slot time" : Southampton a frôlé l'exploit à Liverpool

06:20
"C'est toujours blanc ou noir" : Anderlecht de l'enfer au paradis en trois jours

"C'est toujours blanc ou noir" : Anderlecht de l'enfer au paradis en trois jours

23:40
1
🎥 L'instinct du buteur a encore frappé : Lucas Stassin replace Saint-Étienne en tête !

🎥 L'instinct du buteur a encore frappé : Lucas Stassin replace Saint-Étienne en tête !

22:40
Une victoire mais deux joueurs en échec, Saliba et Stroeykens surnagent : les cotes d'Anderlecht

Une victoire mais deux joueurs en échec, Saliba et Stroeykens surnagent : les cotes d'Anderlecht

23:00
1
Fragilisé par un ancien d'Anderlecht, Ronny Deila encore un peu plus contesté

Fragilisé par un ancien d'Anderlecht, Ronny Deila encore un peu plus contesté

23:20
En crise, Anderlecht ? Voilà les Mauves... sur le podium après leur victoire contre La Gantoise

En crise, Anderlecht ? Voilà les Mauves... sur le podium après leur victoire contre La Gantoise

22:24
Seraing et les Francs Borains dos à dos, les RSCA Futures enfoncent l'Olympic : le résumé de la soirée en D1B

Seraing et les Francs Borains dos à dos, les RSCA Futures enfoncent l'Olympic : le résumé de la soirée en D1B

22:02
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/09: Chikovani

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/09: Chikovani

21:00
Il n'y a pas que Bruges : comment la Pro League met le football français dans ses petits souliers

Il n'y a pas que Bruges : comment la Pro League met le football français dans ses petits souliers

21:40
Pas jugé à sa juste valeur ? Détruit par Hein Vanhaezebrouck, désormais redouté du championnat belge

Pas jugé à sa juste valeur ? Détruit par Hein Vanhaezebrouck, désormais redouté du championnat belge

21:20
Le mercato joue les prolongations à Charleroi : une arrivée en provenance de Watford !

Le mercato joue les prolongations à Charleroi : une arrivée en provenance de Watford !

21:00
La position de Thorsten Fink déjà fragilisée à Genk ?

La position de Thorsten Fink déjà fragilisée à Genk ?

20:40
Un puzzle qui se met en place : le retour attendu par tout le Club de Bruges

Un puzzle qui se met en place : le retour attendu par tout le Club de Bruges

20:20
Vincent Kompany sur ses gardes : Harry Kane pourrait-il annoncer son départ du Bayern dès janvier ?

Vincent Kompany sur ses gardes : Harry Kane pourrait-il annoncer son départ du Bayern dès janvier ?

20:00
Besnik Hasi, la face émergée de l'iceberg anderlechtois : "Trouver le moins mauvais compromis possible"

Besnik Hasi, la face émergée de l'iceberg anderlechtois : "Trouver le moins mauvais compromis possible"

19:30
1
Vincent Euvrard a trouvé la clé pour Adnane Abid au Standard : "Il est très fort dans ce registre" Interview

Vincent Euvrard a trouvé la clé pour Adnane Abid au Standard : "Il est très fort dans ce registre"

19:00
Anderlecht a contrarié Ivan Leko cet été : "Ces deux joueurs, nous les voulions aussi"

Anderlecht a contrarié Ivan Leko cet été : "Ces deux joueurs, nous les voulions aussi"

18:40
Le cas Cédric Hatenboer, qui donne des maux de tête à Olivier Renard : comment en est-on arrivé là ? Analyse

Le cas Cédric Hatenboer, qui donne des maux de tête à Olivier Renard : comment en est-on arrivé là ?

18:20
Will Still va réaliser un rêve de gosse ce soir : "On ne vient pas pour garer le bus"

Will Still va réaliser un rêve de gosse ce soir : "On ne vient pas pour garer le bus"

18:00
Danijel Milicevic a refusé deux clubs belges cet été : l'ancien coach de Gand reste très ambitieux

Danijel Milicevic a refusé deux clubs belges cet été : l'ancien coach de Gand reste très ambitieux

17:30
"Ils ne font que le détruire" : Jorthy Mokio défendu publiquement par une légende du football néerlandais

"Ils ne font que le détruire" : Jorthy Mokio défendu publiquement par une légende du football néerlandais

17:00
De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht

De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht

16:20
La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

16:40
Ousmane Dembélé, blessé à répétition puis Ballon d'Or : une histoire inspirante pour Roméo Lavia

Ousmane Dembélé, blessé à répétition puis Ballon d'Or : une histoire inspirante pour Roméo Lavia

16:20
Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe en tant qu'entraîneur, Rik Pauwels est décédé ce mardi

Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe en tant qu'entraîneur, Rik Pauwels est décédé ce mardi

16:00
Mercato terminé, vraiment ? Un attaquant en test pourrait signer un contrat à Charleroi

Mercato terminé, vraiment ? Un attaquant en test pourrait signer un contrat à Charleroi

15:30
Un nouveau rôle pour le Liégeois Gary Magnée au Cercle : "Quand on a joué ailleurs toute sa vie..."

Un nouveau rôle pour le Liégeois Gary Magnée au Cercle : "Quand on a joué ailleurs toute sa vie..."

15:00
Ibrahim Karamoko en défense : une bonne trouvaille pour le Standard ? "Ça ne m'a pas surpris" Interview

Ibrahim Karamoko en défense : une bonne trouvaille pour le Standard ? "Ça ne m'a pas surpris"

14:20
Celui qui voudra l'acheter devra casser sa tirelire : le prochain transfert record du FC Bruges, c'est lui Analyse

Celui qui voudra l'acheter devra casser sa tirelire : le prochain transfert record du FC Bruges, c'est lui

14:40
Formé au RWDM et passé par un club de Serie A, il rebondit dans son autre "chez lui", en Pologne

Formé au RWDM et passé par un club de Serie A, il rebondit dans son autre "chez lui", en Pologne

14:00
Un ancien de Courtrai, Ostende, Lokeren et Zulte Waregem retrouve la D1A

Un ancien de Courtrai, Ostende, Lokeren et Zulte Waregem retrouve la D1A

13:40

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 2

 Play-offs
Dunkerque Dunkerque 1-0 Guingamp Guingamp
Metz Metz 1-0 Dunkerque Dunkerque
Reims Reims 1-3* Metz Metz
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved