Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

Le KRC Genk lance sa campagne d'Europa League ce jeudi sur le terrain des Rangers en Écosse. En championnat, les choses ne se passent pas bien pour les Limbourgeois, et le directeur technique De Condé en est conscient.

Après un début de championnat poussif, du moins en termes de points, le KRC Genk occupe la 14e place après huit journées. Seuls Oud-Heverlee Louvain et Dender figurent encore derrière les Limbourgeois au classement.

Jeudi, Genk se déplacera sur le terrain des Rangers en Écosse. Ce sera le premier obstacle que l’équipe de Thorsten Fink devra surmonter. Le directeur technique, Dimitri De Condé, espère que son équipe pourra chasser les mauvaises sensations lors des prochains matchs.



Lire aussi… Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

"Nous avons besoin d’un moment charnière. Si tu peux réaliser quelque chose à Glasgow, cela peut provoquer ce déclic dont nous avons vraiment besoin pour retrouver de la confiance dans l’équipe au cours des prochaines semaines", confie-t-il à Het Laatste Nieuws.

Fink en danger ?

De Condé sait que les résultats devront rapidement suivre, sous peine de voir la position de l’entraîneur Fink vaciller : "Nous formons un seul bloc et nous nous soutenons mutuellement. Nous prétendons être un club du top. Alors, il faut aussi savoir encaisser les critiques et, dans ces moments-là, unir nos forces pour en tirer le maximum. Nous sommes réalistes : il faudra un tournant, car nous ne voulons pas que la saison continue sur cette lancée." L’entraîneur a de quoi s’inquiéter : si les résultats ne suivent pas cette semaine, il pourrait bien être limogé.

Le KRC Genk a donc tout intérêt à s’imposer sur le terrain des Rangers. Quelques jours plus tard, un nouveau gros test les attend : le derby face à Saint-Trond. Après un excellent début de saison, le STVV occupe actuellement une belle troisième place.