"Un grand défenseur doit être irréprochable" : la défense de Genk dans l'œil du cyclone
Après la récente défaite de Genk face à l'Union Saint-Gilloise, Marc Degryse a vivement critiqué la défense et ses erreurs.

Marc Degryse commence son analyse par une comparaison chiffrée entre les deux équipes. "Parfois, les chiffres en disent beaucoup. J’ai cherché la dernière défaite de l’Union en championnat. Elle remonte à la 30e journée de la saison passée, une défaite 2-1 contre le Racing Genk", explique-t-il.

Les chiffres

Selon Degryse, l’Union a réalisé une série impressionnante. "Ensuite, il y a eu dix matchs de play-offs. L'Union a pris 28 points sur 30 et Genk seulement 13 sur 30. Cette saison, après huit journées, L'Union compte 20 points sur 24 et Genk 8 sur 24."

Sur dix-huit matchs, le bilan est clair à ses yeux. "Si on additionne, ça fait sur dix-huit matchs de championnat : 48 points sur 54 pour l'Union et 21 sur 54 pour le Racing Genk. Des chiffres incroyables."

Des erreurs individuelles pointées du doigt

Degryse souligne la responsabilité de Matte Smets sur l’ouverture du score de l’Union. "L’Union a pris l’avantage après une erreur d’appréciation de Smets. Ce n’est pas la première fois. Quelqu’un doit lui dire qu’il ne peut plus commettre ce genre de fautes", insiste-t-il.

Il ose même une comparaison marquante. "Dans ce cas-ci, Smets fait une erreur coûteuse au milieu du terrain. C’est comparable à un attaquant qui rate une énorme occasion. Smets est un footballeur talentueux, mais un grand défenseur doit être irréprochable."

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 5-5 Westerlo Westerlo
