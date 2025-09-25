🎥 Leandro Trossard inscrit un joli but en EFL Cup

🎥 Leandro Trossard inscrit un joli but en EFL Cup
Photo: © photonews
Ce mercredi, Arsenal se déplaçait au Vale Park pour y affronter Port Vale, club de troisième division anglaise, au 3e tour de l'EFL Cup. Leandro Trossard a inscrit un but.

Le Diable Rouge a pourtant très peu joué dans cette rencontre. Il est monté au jeu à la 81e minute à la place de Gabriel Martinelli. Quatre minutes plus tard, il inscrivait le second but de son équipe.

Après un long ballon de William Saliba, l'ailier belge contrôle et enchaîne avec une frappe à hauteur de la ligne de la surface de réparation. Son tir termine ensuite sa course sur le côté gauche du but défendu par Joe Gauci. Le break est fait.

Le score restera ensuite inchangé. Le premier but de la partie avait été inscrit par Eberechi Eze à la 8e minute de jeu. C'est d'ailleurs son premier sous ses nouvelles couleurs. 

Arsenal en 1/8e comme beaucoup de clubs de Premier League

Les Gunners filent donc en huitièmes de finale de la compétition tout comme Manchester City, Newcastle et Tottenham qui ont également fait le travail ce mercredi soir. Ce mardi, Liverpool, Chelsea, Brighton, Fulham ou encore Wolverhampton avaient notamment déjà validé leur ticket.

Du côté d'Arsenal, le prochain match est programmé ce dimanche à 17h30. Le club londonien se déplacera à Newcastle. En Premier League, la formation anglaise est actuellement deuxième avec 10 points en cinq rencontres.

