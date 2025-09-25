Avec une pensée émue de l'Union et Mons : fin de saison (très) prématurée pour un gardien de D1B

Adrien Saussez a enfin pu faire son retour dans les cages de l'Olympic Charleroi le weekend dernier. Mais cela n'aura pas duré bien longtemps.

Dans le triste début de saison de l'Olympic Charleroi en D1B, le cas Adrien Saussez est terriblement révélateur de la morosité ambiante. Dans un premier temps, le gardien de 34 ans a été écarté de l'équipe pour la reprise du championnat.

Alors qu'il avait été un maillon essentiel du titre en D1 ACFF (avec 11 clean sheets en 29 matchs), Saussez a lui aussi été victime de la nouvelle structure en place à la Neuville.

Le weekend dernier face aux RSCA Futures, il a toutefois été titularisé dans les buts des Dogues, une première cette saison. Mais malheureusement pour lui, il a été contraint de sortir après une demi-heure de jeu.

Saison sans doute déjà terminée

Le verdict est connu et il est très lourd. SudInfo rapporte que le Montois souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou. Il sera donc absent pour de longs mois, sa saison est sans doute d'ailleurs déjà terminée.

Un énorme coup dur pour Adrien Saussez, qui se réjouissait de retrouver la D1B connue avec les Francs Borains, l'Union Saint-Gilloise, Tubize et Mons. La rédaction de Walfoot tient à lui adresser tous ses bons vœux de rétablissement face à cette lourde épreuve.