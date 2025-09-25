Jason Denayer en passe de retrouver un club ? Une tendance se précise

Photo: Photonews
Jason Denayer est toujours sans contrat. Mais en coulisses, il semble que des discussions ont lieu ces derniers jours.

Le mercato terminé pour la plupart des marchés mondiaux, les clubs encore désireux de se renforcer doivent se tourner vers les joueurs libres. Parmi les éléments toujours à la recherche d'un nouveau challenge, on trouve notamment un certain Jason Denayer.

L'ancien Diable Rouge est sans club depuis la fin de son aventure à Al-Fateh en janvier. En Arabie Saoudite, il restait sur une saison et demi comme titulaire en défense centrale. Mais l'équipe était en plein naufrage, un accord a ainsi été trouvé pour rompre son contrat à l'amiable.

Quel club pour le relancer ?

Depuis, Denayer n'a toujours pas retrouvé chaussure à son pied. Mais son but semble être de se recaser dans la région. Sacha Tavolieri rapporte que le défenseur de 30 ans se plaît au Moyen-Orient.

Des discussions seraient même en cours pour lui permettre de poursuivre ses aventures exotiques. Un retour dans le football européen ne semble donc absolument pas être la priorité.

Jason Denayer avait quitté le vieux continent en 2022, avec quatre saisons passées à Lyon. Sa nouvelle destination privilégiée après les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite n'est toutefois pas encore connue.

Al Shabab Dubai (UAE)
Jason Denayer

