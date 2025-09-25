Mathis Servais revient sur la rumeur d'un transfert au Standard : il dévoile très brièvement ce qui s'est passé

Mathis Servais revient sur la rumeur d'un transfert au Standard : il dévoile très brièvement ce qui s'est passé
Le jeune Namurois Mathis Servais a franchi un cap cet été en quittant le SK Beveren, club de Challenger Pro League, pour rejoindre Malines, formation évoluant dans l'élite du football belge. Il s'est confié sur sa signature dans l'équipe quadruple championne de Belgique.

Un rêve qui se réalise pour le joueur de 20 ans : "C’est un rêve d’être ici et de pouvoir jouer en D1A. Chaque jeune en Belgique, lorsqu’il commence le foot, a envie de jouer le plus haut possible et d’atteindre la D1. Un rêve se réalise donc, mais il y en a encore beaucoup d’autres à aller chercher."

Il s'est ensuite expliqué sur la façon dont le mercato s'est déroulé pour lui : "Le mercato a été long. Il y a eu pas mal de rumeurs m’annonçant dans plusieurs clubs. Ce n’était pas compliqué, mais il n'y avait pas mal de choses à penser. On me disait que des clubs nous contactaient, mais on n’allait pas au bout de la négociation."

"Les dernières semaines, je me concentrais sur Beveren, on avait des matchs importants. J’ai réussi à le faire, c’était mon boulot. J’espérais toutefois passer une étape comme ce fut le cas avec ce transfert", poursuit-il au micro de Sudinfo.

Je voulais surtout passer une étape

"Pas envie de partir, ce n’est pas vraiment le mot. Je voulais surtout passer une étape. Je suis très reconnaissant envers Beveren, j’ai grandi là-bas en deux saisons. Je suis devenu un autre joueur. Je vais avoir bientôt 21 ans, je voulais savoir si je pouvais jouer en D1A."

Grâce au départ de Rob Schoofs, il a finalement pu rejoindre l'élite du football belge en signant à Malines : "Le club voulait une solution pour combler le départ de Schoofs et dans ma tête, j’étais prêt. Si je dois mon transfert à Schoofs, je le dois aussi à Charles Vanhoutte qui quitte l’Union Saint-Gilloise pour Nice juste avant. Sans cela, Schoofs ne vient pas à l’Union." 

Le Standard ? 

Un moment cité au Standard, il lui a également été demandé si cette rumeur était bien réelle : "Il y a eu prise d’informations, mais rien de plus."

