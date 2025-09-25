"Notre travail était en principe terminé, mais..." : le KV Malines s'offre un renfort en défense

Le KV Malines s'offre un renfort de plus avec Massimo Decoene. Libre de tout contrat, le défenseur belge de 21 ans a convaincu durant sa période d'essai.

La nouvelle était attendue, mais elle a été confirmée ce mercredi soir. Le KV Malines a officialisé l’arrivée de Massimo Decoene.

Le Belge de 21 ans arrive libre puisqu’il était sans club. Polyvalent, il peut aussi dépanner devant la défense comme milieu défensif.

Encore un renfort pour Malines

Formé à Courtrai, il a porté les couleurs de Lokeren-Temse, Ostende et du NS Mura, en Slovénie. Decoene a d’abord été mis à l’essai à Malines, une étape qu’il a franchie avec brio avant de signer.

Le directeur sportif Tom Caluwé a expliqué ce recrutement tardif. "Notre travail était en principe terminé, mais c’était une opportunité intéressante", a-t-il confié sur le site du club.

"Massimo est un jeune joueur polyvalent qui offre plus de possibilités à notre entraîneur. Pendant sa période d’essai, il a fait forte impression auprès du staff et du secteur sportif. Il a entièrement mérité ce contrat."