Officiel : un ancien défenseur de Liga dans le Pays Noir

Le mercato a beau être terminé depuis trois semaines en Belgique, nos clubs peuvent toujours recruter des joueurs libres. C'est ce qu'a fait l'Olympic Charleroi aujourd'hui.

Un bilan de 0 sur 18, 20 buts encaissés en 6 matchs : l'Olympic Charleroi a commencé sa saison de manière cauchemardesque en D1B. Les Dogues doivent absolument se reprendre, sous peine de vivre des prochains mois bien morose.

La lanterne rouge a présenté un renfort inattendu aujourd'hui. La direction a en effet été chercher un défenseur d'expérience, riche de 64 matchs de Liga espagnole.

C'est Jonas Ramalho qui vient garnir les rangs de l'Olympic. Le Basque de 32 ans a été formé à l'Atheltic Bilbao, qui l'a prêté deux fois à Girona avant de l'y vendre définitivement. Ramalho a ensuite évolué à Osasuna et à Malaga.

Du métier à revendre

Ramalho renseigne ainsi 64 matchs de première division espagnole, 166 en Liga2 et même quatre rencontres d'Europa League sur son CV. Une expérience qui sera précieuse pour la suite de la saison des Dogues.

L'ancien international U19 espagnol était sans club depuis le début du mois. Parti de Malaga en 2023, il reste sur des expériences exotiques en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis.