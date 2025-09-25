Un retour important et un joueur incertain à Saint-Trond avant d'affronter Genk ce dimanche

L'attente du derby monte dans le Limbourg avant le choc de ce week-end. Du côté de l'infirmerie, un retour est attendu tandis qu'un autre joueur pourrait manquer à l'appel du côté du STVV.

Le derby approche dans le Limbourg et l’attente ne cesse de grandir. Dimanche après-midi, le KRC Genk se rendra à Stayen pour défier le STVV dans une rencontre toujours particulière.

Mais avant cela, Genk doit disputer son match de Ligue Europa face aux Rangers. Jeudi soir, les hommes de Thorsten Fink joueront en Écosse avant de tourner toute leur attention vers le derby.

Ito de retour à l’entraînement, Merlen incertain

Le STVV a pu se préparer toute la semaine, et les nouvelles sont plutôt positives. Le week-end dernier, Ryan Merlen et Ryotaro Ito étaient absents en raison de petites blessures.

L'ancien joueur du RFC Liège est resté en soins lors de l’entraînement de jeudi et sa présence contre Genk reste encore incertaine. Ito, en revanche, a repris l’entraînement collectif, rapporte le Belang van Limburg. Il devrait normalement être titulaire dimanche lors du derby.

Le coup d’envoi sera donné à 13h30 dimanche. Au classement, Saint-Trond est 4e avec 14 points tandis que Genk est 14e avec huit points après huit journées. Les Genkois sont sous pression et doivent donc absolument s’imposer.