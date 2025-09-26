🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne
Photo: © photonews

Le Bayern s'est imposé 4-0 contre le Werder Brême ce soir. Un match sans histoire pour les hommes de Vincent Kompany.

Avant de retrouver l'Union en Ligue des Champions au mois de janvier, Vincent Kompany avait rendez-vous avec quelques souvenirs saint-gillois à l'occasion du match contre le Werder Brême de Senne Lynen, Cameron Puertas et Victor Boniface. Samuel Mbangula était également titulaire chez les visiteurs.

Tout ce petit monde a bien commencé à l'Allianz Arena : le Werder était bien dans sa rencontre, mais a dû s'avouer vaincu en milieu de première mi-temps. Le Bayern a fait la différence sur une inspiration assez curieuse de Jonathan Tah dans le rectangle, finalement crédité du but par la Bundesliga.

En fin de premier acte, les Bavarois ont même fait le break sur un penalty transformé par Harry Kane (45e, 2-0). L'attaquant anglais s'est même offert un doublé peu après l'heure de jeu, pour continuer la soirée comme il se doit.

Kane centenaire

L'ancien de Tottenham en est désormais à 100 buts pour le Bayern Munich...en 104 matchs. De quoi encore un peu plus le faire rentrer dans le coeur des supporters bavarois. En fin de match, Konrad Laimer a prolongé la fête en plantant le 4-0.

De quoi ponctuer une soirée tranquille pour les protégés de Vincent Kompany : 12 tirs cadrés à 2, septième victoire en sept matchs depuis le début de saison pour le Bayern, qui n'a pas encore encaissé à l'Allianz Arena en championnat.

