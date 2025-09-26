Bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable récemment blessé de retour pour un choc juste avant la trêve

Resté sur le banc la semaine dernière, Charles De Ketelaere va mieux et sera présent pour la rencontre entre la Juventus et l'Atalanta ce samedi. Une bonne nouvelle à deux semaines du prochain rassemblement des Diables Rouges.

Après avoir partagé l’enjeu à deux reprises et remporté deux de ses quatre premiers matchs de championnat, l’Atalanta Bergame occupe la cinquième place de la Série A, à deux longueurs de la Juventus, actuelle dauphin d’un Napoli qui n’a encore rien concédé.

Ce samedi à Turin (18h00), la Juventus et l’Atalanta Bergame s’affronteront pour l’un des chocs de la cinquième journée, aux côtés du duel entre l’AC Milan et le Napoli, qui se tiendra dimanche soir à San Siro.

Plus de peur que de mal pour Charles De Ketelaere

À la veille de son déplacement à l’Allianz Stadium, l’entraîneur de l’Atalanta, Ivan Juric, s’est exprimé sur l’état de santé de ses joueurs, et notamment de Charles De Ketelaere.

Titulaire lors des trois premiers matchs de la saison et déjà décisif à deux reprises, le Diable Rouge est resté sur le banc pendant l’intégralité de la rencontre face au Torino la semaine dernière, afin de le préserver d’une légère blessure.

"Il sera disponible pour la rencontre, tandis que nous évaluons si tous les autres joueurs sont aptes", a déclaré Juric. Plus de peur que de mal, donc, à deux semaines du rassemblement décisif d’octobre pour les Diables et à une semaine de l’annonce de la sélection par Rudi Garcia.