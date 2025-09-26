Le "money-time" approche pour les Diables : voici quand Rudi Garcia dévoilera sa prochaine sélection

Le "money-time" approche pour les Diables : voici quand Rudi Garcia dévoilera sa prochaine sélection
La trêve internationale de septembre vient à peine de se terminer que celle d'octobre approche déjà. Dans sept jours, Rudi Garcia dévoilera sa sélection pour les matchs face à la Macédoine du Nord et au Pays de Galles.

Il y a moins de vingt jours, la trêve internationale de septembre s’est refermée après deux larges victoires des Diables Rouges : 0-6 au Liechtenstein et face au Kazakhstan au Lotto Park.

Pas de quoi laisser les championnats s’enchaîner tranquillement, puisque la trêve internationale d’octobre pointe déjà le bout de son nez. Dans quatorze jours, la Belgique recevra la Macédoine du Nord à la Planet Group Arena de Gand, avant de se rendre à Cardiff pour défier le Pays de Galles.

Plus que sept jours avant la sélection de Rudi Garcia

Deux rencontres décisives pour les joueurs de Rudi Garcia, face aux deux autres candidats à la première place du groupe et à la qualification directe pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur des Diables devra donc faire les bons choix dans sa liste.

Et il ne tardera pas à rendre sa copie finale : l’annonce de la sélection est prévue vendredi prochain, dans sept jours. Il y a fort à parier qu’elle soit déjà assez clairement définie dans l’esprit de Rudi Garcia.

Pour rappel, cela devrait être la dernière fois que les sélections nationales se retrouvent deux fois en à peine plus d’un mois. À partir de la saison prochaine, la FIFA a prévu de fusionner ces deux trêves internationales, notamment pour limiter les trajets en avion des joueurs devant rejoindre un autre continent.

