"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

Le directeur général des sports du Bayern, Max Eberl, s'est exprimé au sujet de l'entraîneur du club allemand, Vincent Kompany. L'homme de 52 ans évoque le succès des Bavarois et le développement des joueurs.

Le Bayern a commencé fort sa saison. En Bundesliga, le club allemand est premier avec cinq matchs joués pour cinq victoires, 22 buts marqués et trois encaissés. Max Eberl salue le travail de l'ancien Diable Rouge au micro de Sky Sport : "En tant qu’entraîneur, vous êtes responsable de l’équipe et Vincent Kompany a une part extrêmement importante dans la saison actuelle. Il est au club depuis juillet 2024 et a connu un développement fantastique."

Le développement des joueurs

Le directeur général des sports a ensuite parlé du développement des joueurs avec le coach belge : "Vincent a redonné vie, une nouvelle perception et aussi un nouveau plaisir à des joueurs comme Kingsley Coman, Serge Gnabry et Leon Goretzka."



Lire aussi… "C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

"Il les a remis en forme. Cela se poursuit de manière fluide cette saison. Maintenant, avec de nouveaux arrivants, y compris issus du campus, comme Lennart Karl, qu’il souhaite intégrer et faire progresser de la même manière."

Pour Max Eberl, cette approche en dit long sur la philosophie de Vincent Kompany : "Il dit toujours très consciemment qu’il ne veut pas de 'buzz' mais qu’il veut initier un développement pour que ces joueurs apparaissent dans le football professionnel pendant les 15 à 20 prochaines années, et non comme un feu de paille. Et ça, c’est révélateur de Kompany. C’est pourquoi il est une chance pour le Bayern."