Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

Le Racing Genk a bien commencé en Europa League avec une victoire 0-1 contre les Rangers. Mais il y avait aussi de mauvaises nouvelles en provenance du Limbourg : Thomas Lawal s'est blessé au genou, et cela pourrait être grave.

Le KRC Genk a commencé sa campagne européenne de bien belle façon en allant prendre trois points sur la pelouse des Glasgow Rangers, sur papier l'un des adversaires les plus solides qui attendaient les Limbourgeois cette saison.

Il y avait cependant une surprise dans le onze de base : Hendrik Van Crombrugge a démarré entre les perches pour Genk. Un choix qui n'est pas lié à une éventuelle tournante décidée par Thorsten Fink en Coupe d'Europe.

En effet, Thomas Lawal, le gardien titulaire s'est blessé à l'entraînement. Et selon le Belang Van Limburg, cette blessure pourrait bien être sérieuse. Lawal se serait blessé au genou et on craint une absence prolongée.

Van Crombrugge, qui revient de loin, sera donc de nouveau dans les cages ce dimanche pour le derby du Limboourg. C'est un coup dur car Lawal, recrue estivale, avait été désigné comme le titulaire indiscutable par Fink après quelques semaines de compétition.

À Glasgow, cependant, Hendrik Van Crombrugge a bien tenu son rang et rappelé ses qualités à tout le monde. Idéal alors qu'il pourrait désormais enchaîner les rencontres...