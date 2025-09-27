Leandro Trossard encore cité dans un grand club de Serie A

Leandro Trossard est resté à Arsenal cet été, mais cela ne veut pas dire que les rumeurs de transfert vont cesser. Il est l'une des pistes de l'AS Rome.

L’AS Roma aurait relancé la piste Leandro Trossard (30 ans) en vue du mercato hivernal, selon La Gazzetta dello Sport. Le club cherche un renfort offensif après les performances décevantes d’Evan Ferguson et le possible départ d’Artem Dovbyk.

Déjà approché l’été dernier, Trossard reste une cible crédible pour les Romains. L’ailier d’Arsenal se distingue par sa polyvalence et son rendement depuis sa signature en provenance de Brighton. En 2024-2025, il avait signé 8 buts et 7 passes décisives en 38 matchs avec les Gunners. 

Cette saison, malgré un temps de jeu limité, il affiche déjà 2 buts et 2 passes décisives en 4 rencontres toutes compétitions confondues. De quoi maintenir son attractivité sur le marché.

La Roma garde toutefois d’autres pistes : George Ilenikhena (AS Monaco et ex-Antwerp) et Myron Boadu (PSV). Mais Trossard est perçu comme une option intermédiaire, à la fois plus abordable qu’Ilenikhena et plus fiable que Boadu.

Reste à savoir si Arsenal acceptera de le céder et si Trossard sera tenté par un nouveau défi en Serie A. Le dossier pourrait animer le prochain mercato d’hiver.

